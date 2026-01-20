三大法人連2天同步賣超 外資調節友達買進台玻

（中央社記者何秀玲台北20日電）台股今天漲120.7點，收在31759.99點，成交值新台幣7771.05億元。三大法人同步賣超，合計賣超154.97億元，其中外資已連2天賣超，今天調節友達逾7萬張，居賣超之冠，大幅買超台玻逾8.8萬張居首。

三大法人今天自營商賣超29.32億元，投信賣超85.82億元，外資及陸資賣超39.83億元。

根據台灣證券交易所資料，外資買超前5名中，台玻以8萬8330張居首，其次為聯電7萬3661張，其餘依序為長榮航、華航、大同。

賣超前5名中，友達達7萬265張居首位，元大台灣50賣超4萬7126張居次，其餘為群創、緯創、中鋼。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股今天雖開低，出現獲利了結賣壓，記憶體也因美國關稅疑慮走弱，市場一度擔心大盤可能進入整理，不過整體資金氣氛仍佳，最後指數由黑翻紅，終場收在歷史高點。

他指出，部分類股輪動走升，短多尚未出現明顯退場跡象，行情仍有機會續攻，只是隨著利多題材陸續反映，可能接下來一段時間，當重要指標族群如記憶體或強勢族群開始休息，甚至整理修正，須留意大盤可能陷入高檔震盪。（編輯：張均懋）1150120