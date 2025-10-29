三大潤唇膏的頂尖對決！PRADA香蕉潤唇膏、SUQQU透明色唇膏、M·A·C 冰晶造型唇油棒，讓嘴唇秒澎潤超顯嫩
隨著秋冬乾燥季節來臨，雙唇的保養絕對是美麗決勝的關鍵細節。2025年潤唇產品早已進化，不僅要能深層保濕、撫平唇紋，更要在色澤、光感甚至包裝設計上，都帶來令人驚豔的感官享受。從時尚界跨足美妝的PRADA Beauty、日系底妝霸主SUQQU，到全球彩妝權威M·A·C，都不約而同地推出了極具話題性的護唇新品。它們不僅擁有強大的保養實力，更是一個個顏值爆表、讓人忍不住想收藏的「時尚小配件」，趕快來看看～
PRADA 妄甜香蕉經典潤唇膏
產品靈感來自PRADA 2011春夏系列最具標誌性的香蕉圖騰印花，以顛覆美學理念大膽將香蕉圖案躍上時裝舞台、打破時尚既定框架，時髦又帶點幽默玩趣；更呼應2025秋冬時裝充滿清甜活力、融和溫暖力量的明亮黃色，將意想不到的黃色巧妙融合設計為時尚與實用兼具的美妝，成功掀起黃色唇膏熱潮！
全新妄甜香蕉經典潤唇膏一抹透淡黃色閃映粉金細閃偏光，宛如香蕉冰沙透亮細膩的光澤質地，實現自然精緻水光嘟唇！更注入溫潤不膩的淡淡清新香甜蕉香，同時延續經典潤唇膏系列成分，添加比菲德益菌萃取和荷荷巴油，一抹即潤24小時綿密保濕。還可作為蕉點打亮棒使用於雙頰、眼妝、鎖骨等立體澎潤提亮，隨光線瞬變為肌膚增添溫暖光澤，時髦聚「蕉」全場目光。
SUQQU 晶采潤艷唇膏#00菫蜜
濃郁光澤膜柔滑包覆雙唇的人氣唇膏，「透明色」新色登場。厚實光澤膜讓唇形更顯豐潤立體，也能#修飾在意的唇紋，另外有添加保濕成分能避免雙唇乾燥的同時享受無色的透明唇妝。亦推薦當作唇彩的打底，讓後續妝效更漂亮，嘴唇更有嘟嘟、水嫩感。
M·A·C 晶透光感唇油棒
全球彩妝霸主M·A·C推出全新聖誕限量「未來樂園」系列，席捲派對季，初次登場限量單品＃放閃唇膏-晶透光感唇油棒完美結合保濕修護與細閃光澤，可單擦也可作為唇妝打底，讓每一次上唇，都是高顏值的高光時刻！膏體宛如精雕細琢的冰晶，細緻切面如被光雕刻的藝術品，上唇瞬間融化，帶來前所未有的水潤光澤與輕盈服貼感。
2025秋冬話題唇膏與色號推薦！ADDICTION、RMK、NARS、曼秀雷敦，打造高級感「溫柔棕」唇妝
荷包失守預警！RMK冷調粉、SUQQU高級裸、M·A·C絕美泰迪，秋冬「神仙唇膏」新品盤點，手速太慢搶不到
3個MIT寶藏品牌！hellome空姐們私心超推、L’Aido AI調出專屬命定香、La Vinée助你用情緒養膚
