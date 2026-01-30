三大爭議法案恐闖關 民團號召今赴立院抗議

為抗議藍白可能在院會通過三大爭議法案，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合30日號召民眾前往立院抗議。（圖為先前有超過十個公民團體上街，抗議國民黨提出不當黨產條例修正草案） 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日進行本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套《衛星廣播電視法》修正案、意圖為涉貪立委脫罪《立法院組織法》修正案、為救國團與婦聯會黨產解套《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案等爭議法案。對此，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今日號召民眾前往立院抗議，譴責藍白企圖讓立法院淪為「特權院」、「解套院」。

對於今日院會，藍綠都祭出甲級動員，而針對藍白所推爭議法案，立法院勢必會掀起表決大戰。民進黨團強調會堅持到底，積極爭取論述並祭出議事策略。國民黨團也不排除為通過爭議法案，挑燈夜戰表決。

廣告 廣告

經民連指出，國民黨立委羅智強、翁曉玲等人所提《衛星廣播電視法》修正案，不但試圖為中天解套，更打算推飯最高行政法院裁定，讓中天重新上架。他們指出，修正案中規定換照申請以准予換照為原則，等同取消電視台評鑑，並內定換照及格。「這不僅是為違法個案量身打造的解套條款，更是徹底閹割NCC的換照審查權，為紅媒大開『紅色』通道。」

經民連續指，國民黨立委牛煦庭所提助理費除罪化修法，意圖將國庫發給立理之薪資，重新定位為立法院對委員個人的「補助費用」。此舉將斬斷公費助理與國家、立法院的法律連結，使其僅對「立委個人」負責，而不對國家負忠誠與保密義務，更為涉嫌詐領助理費的案件（如顏寬恒案）脫罪。

經民連再指，國民黨游顥等人所提《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，試圖為救國團及婦聯會解套。他們指出，救國團過去長期依靠國防部、教育部預算以「左手換右手」方式獲取暴利，甚至長期無償占用國家土地。婦聯會則透過無法律依據的「勞軍捐」，向民間強制徵收高達465億元，其性質與稅捐無異卻不受監督。藍白兩黨如今試圖透過修法，讓這些侵占國家資源、剝削人民財產的附隨組織，將不當取得的財產「合法」放回口袋，公然踐踏轉型正義。

經民連批評，藍白兩黨無視攸關國家發展的總預算及國防特別條例，持續惡意杯葛，卻將國會公器淪為掩護不義、圖利權貴的工具。屢次透過臨時變更議程突襲，跳過委員會實質審查，以多數暴力沒收討論。此種不議而決的行徑，不僅讓立法院墮落為叢林法則下的橡皮圖章，更公然違反憲法法庭114年憲判字第1號判決所揭示的正當立法程序，嚴重摧毀民主憲政秩序，讓立法院淪為「瀆職院」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

又來破壞兩岸和平! 中共再發動「聯合戰備警巡」19架共機竄飛擾台

美參院外委會審台灣主權法案 議員各持立場最終擱置