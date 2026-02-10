三大生肖注意！命理師驚爆新年穿紅衣恐「破財」這樣穿才旺

記者林宜君／台北報導

農曆新年將至，命理專家提醒，不是每個生肖都適合大紅大紫，選錯顏色可能影響財運。（圖／翻攝自小孟老師FB）

農曆新年將至，許多人喜歡穿紅色衣物討吉利，但你知道嗎？命理專家提醒，不是每個生肖都適合大紅大紫，選錯顏色可能影響財運。命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」在臉書上指出，有三大生肖在過年期間最好避免穿過於鮮紅的衣服，改選其他顏色更能提升運勢與財氣。小孟老師強調，過年穿衣不只是好看，還要符合生肖五行原則，懂得搭配顏色，讓新年運勢順利又旺財。

有三大生肖在過年期間最好避免穿過於鮮紅的衣服，改選其他顏色更能提升運勢與財氣。（圖／AI合成圖）

生肖馬

雖然馬的五行屬火，但今年犯太歲，小孟老師建議，生肖馬過年不要穿過於鮮豔的紅色或高調服飾。如果仍想穿紅色，可選擇淺紅色或粉色系，以免引起運勢波動。

生肖豬

豬的五行屬水，與火相剋，穿太紅容易破財。建議選擇素雅或亮白色、米色等光鮮亮麗的顏色，不僅吉利，也有助於增添財運。

生肖鼠

鼠同樣五行屬水，怕火。過年期間可多穿水藍色、淺藍色或橘色服飾，避開大紅色，不僅安全，也能幫助提升整體財運。

