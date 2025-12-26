三大產業測驗點同步上揚 學者：產業結構轉向AI與非AI

台灣經濟研究院11月製造業、服務業與營建業三大產業營業氣候測驗點同步走揚，學者分析，受惠人工智慧(AI)與高效能運算需求持續擴大，成為製造業景氣走揚重要動能；AI正成為產業成長的核心動能，不僅科技業受惠，凡是與AI產生連結的傳產與不動產業，表現都可望水漲船高。

台經院25日公布11月製造業營業氣候測驗點至94.42點，成長2.39點；服務業測驗點成長3.09點至91.18點；營建業上漲1.12點，至101.66點。

景氣預測中心主任孫明德指出，製造業受惠AI、高效能運算等需求走強，資訊電子產業表現強勁，助台灣外銷出口成長創高，不過未來須觀望對美貿易順逆差表現，他說：『(原音)台灣外銷截止到11月成長34%，可以把右邊這裡加起來，台灣今年的外銷創新高。用台幣來算也是創新高，所以今年的外銷表現非常地亮眼。但也埋下了明年2月的伏筆，當川普看到今年的貿易順逆差以後，他明年還會有什麼新的想法？他今年看完以後就開始痛斥這些國家賺了美國太多錢，那明年這些貿易順差也會變成川普新的理由跟藉口。』

他也指出，觀察產業表現時常以「傳產與非傳產」作為區隔，但正逐步轉向「AI與非AI」檢視，產業是否與AI、智慧製造結合，將成為競爭力消長的關鍵。他舉例，電機產業因切入AI設備與相關供應鏈，帶動業績成長。不僅製造業，AI效應也外溢至不動產與營建業，只要與台積電、輝達等AI業者相關，就會帶動周邊房價上揚。

內需消費方面，週年慶、雙11等檔期帶動消費動能，加上普發現金政策，有效刺激民眾消費意願。孫明德分析，今年台灣零售消費上半年動能偏弱，但隨著下半年景氣改善逐步回溫，加上台股在8、9月開始一路向上，有助提振民眾消費信心，消費動能明顯優於前3季。

營造業景氣連續6個月上揚，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，營造業受惠公共工程、科技業興建廠房與軌道建設，展望樂觀。不過，房市交易量則面臨大幅縮減，不動產業市場氛圍轉趨保守。

展望後市，她認為，央行政策方向由「硬性總量限制」轉為「精準控管與用途引導」，不論是投資或多屋族資金成本與貸款條件仍將受限，市場依舊以自住買盤為主要支撐力道，預期未來半年不動產景氣仍處低檔盤整。(編輯：宋皖媛)