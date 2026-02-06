三大產業齊步走 TAISE以制度化評選打造台灣永續新動能

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

全球在淨零碳排與永續治理的競逐標準新時代，企業與組織已不再只是宣傳理念，必須提出具體可驗證的落實方案，為了加速產業轉型步伐，台灣永續能源研究基金會（TAISE）宣布同步推動「台灣零售永續獎」、「台灣農業永續獎」以及「台灣觀光永續獎」，以制度化評選機制為標準，促使不同產業依其營運特性強化永續實踐，並將徵件活動延長至2月13日。

台灣農業、零售、觀光永續獎徵件延長至02/13

TAISE長期透過獎項制度建構永續發展，自2008年創立「台灣企業永續獎（TCSA）」至今，持續對標國際永續準則以及ESG治理趨勢，協助企業將環境、社會與公司治理納入核心規範。隨著永續議題從企業報告書走向實際營運領域，基金會也進一步依照產業特性規劃專屬獎項，讓永續不再只是策略口號，成為可操作、可追蹤的管理機制。

在零售領域內，TAISE設立「台灣零售永續獎」類型，鎖定零售業作為連結供應端與消費端的重要關鍵，透過門市營運、供應鏈管理與顧客互動等，擴大減碳與責任消費的決策力。評選除了檢視企業整體治理制度外，也設置了「總部組」與「門市組」，展現永續策略從決策層到第一線服務現場的落實程度，強化制度與執行並重的管理邏輯。

對於農業領域，「台灣農業永續獎」則是聚焦糧食安全與生態韌性議題，面對氣候變遷帶來的極端氣候與資源壓力，評選指標涵蓋低碳生產、資源循環、生物多元性保育與農村發展等面向，提升生產效率的同時，兼顧環境保護及社會責任，強化農業體系的長期穩定與跨域合作。

至於觀光產業，「台灣觀光永續獎」回應地方發展與環境承載之間的平衡課題，遴選鼓勵業者將永續理念導入旅遊設計、場域管理與社區互動，打造兼顧文化保存、環境保護與經濟效益等觀光模式，強化整體產業的品質與抗風險能力。

三大獎項皆開放相關產業單位報名，同時設有「合作夥伴獎」，鼓勵企業、政府、學研與民間團體跨域合作，TAISE期望透過制度化評選，期將分散的永續行動整合為可複製的產業典範，累積具擴散效應的成功範例，為台灣產業的長期轉型奠定堅實基礎。

