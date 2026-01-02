三大車廠樂觀今年車市 上月拉尾盤 去年掛牌41.4萬台

2025年車市受關稅與貨物稅調降影響，買氣遭到殘酷打擊，但年底前終於拉出尾盤，尤其特斯拉單月掛牌衝到5,547台，使得12月車市總領牌數達到4萬7,303台，年增14.5%，月增更達29.7%，帶動2025年全年車市達到41萬4,436台，年減幅度收斂至9.5%。

展望2026年，龍頭車廠和泰車（2207）認為，隨著各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期今年元月市場將維持強勁，全月總市場預估為4.3萬台，比去年同期增加23%。至於今年全年表現，包括和泰車、裕日車及現代等三家車廠都認為，今年車市絕對比去年更樂觀。

廣告 廣告

依據車廠看法，去年上半年政府釋出關稅調降與貨物稅減徵的規劃，車市買氣大受打擊，全年還能達到41.4萬台的銷售水準，主因是最後新購汽車減徵5萬元貨物稅，加上車廠全力促銷，推動年終買氣，也算是達成低標。

和泰車指出，12月份主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，全月總市場領牌數47,303台，和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月份合計登錄14,628台，市占率30.9%。

和泰車並已設定元月銷售目標為TOYOTA與LEXUS共14,800台，市占率34%，TOYOTA為持續吸引客群，並於本月延續「TOYOTA買好車享好視」優惠活動，在活動期間入主COROLLA CROSS（含HEV）、ALTIS（含HEV）、YARIS CROSS、TOWN ACE（PU／VAN）、VIOS即可獲送「SAMSUNG微型智慧投影機」，更可享最高80萬高額0利率、5年14萬公里延長保固等優惠好禮。

和泰車分析市場，2025年年初雖受全球貿易關稅影響，導致經濟不穩，所幸政府於第3季推出新購貨物稅補助及延長汰舊換新政策，成功刺激市場需求，每月登錄台數逐步成長，全年總市場最終登錄達41萬4,436台。

此外，12月除了特斯拉大量交車，和泰車、本田、賓士、馬自達、福特都較前一年同期大幅成長，新車款與促銷案齊發，推動2025年的年終買氣。至於去年全年的銷售表現，只有特斯拉與中華商用車較前一年明顯成長，其餘各家車廠普遍都在追求維持平盤，減少政策造成的衝擊。

延伸閱讀

2025年車市、歷經政策打擊 41.4萬台勉強達成低標

【看原文連結】

更多udn報導

他驚年過40歲對1事沒興趣 釣出一票過來人認同

喪母父入獄淪皮球 歌手揭坎坷身世：人生只有苦味

崩壞？暗黑女神缺牙拜年嚇慘粉絲 AV達人揭真相

有遮但不多！Lisa蕾絲鏤空裙幾透明 裡面全看光