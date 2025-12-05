三大關鍵力量 影響2026年未來三年全球成長軌跡
【記者許麗珍／台北報導】展望2026年，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士表示，貨幣政策、地緣政治與科技革命是決定未來三年全球成長軌跡的三大關鍵力量；地緣政治衝突與和解，疊加供應鏈的再配置衝擊、AI導入各產業的速度，將更深刻地影響全球經濟的新平衡點。
2025年接近尾聲，全球政經局勢依舊詭譎多變，台新銀行舉辦「台新銀行2026投資展望論壇」，從全球經濟、科技趨勢與台灣產業結構三大方向，協助投資人洞悉2026關鍵投資契機。
這次論壇邀請台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士等重量級講者，從宏觀風險、台灣經濟動能及科技產業發展等多維度陪伴客戶剖析2026年投資趨勢，提供具前瞻性與實務價值的洞見。
台新銀行總經理林淑真表示，過去一年地緣政治、美中貿易、央行政策與通膨等因素持續影響市場，投資人更重視資產配置的靈活度與風險管理的精準度，面對金融市場快速變遷，台新新光金控將整合銀行、保險、資產管理等優勢，發揮合併綜效。
在財富管理業務方面，林淑真表示台新銀行今年8月也正式獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄金融專區」，提供客戶全方位金融解決方案，並持續以「認真、創新、永續」為核心，陪伴客戶穩健前行，創造長期價值。
李鎮宇則指出，貨幣政策、地緣政治與科技革命是決定未來三年全球成長軌跡的三大關鍵力量。隨著美國降息循環啟動，加上川普政府強勢介入，對於貨幣政策的看法應更有彈性。而地緣政治的衝突與和解，疊加供應鏈的再配置衝擊、AI導入各產業的速度，將更深刻地影響全球經濟的新平衡點。
《今周刊》董事長謝金河分析，台灣在全球供應鏈重組中持續強化其關鍵地位，尤其在半導體及高科技產業鏈上的競爭優勢將帶動出口及投資動能；隨著內需市場的逐步擴張與消費升級，將成為經濟穩健成長的重要支柱；政府持續推動數位轉型與綠色經濟政策，也促使產業結構升級並帶動創新創業熱潮。他強調，面對全球經濟多變的風險環境，臺灣必須抓住這三大動力，實現經濟韌性與持續發展。
財經專家阮慕驊則從科技視角分析未來產業趨勢。他指出，人工智慧（AI）、半導體先進製程、新能源科技的突破將重新定義產業價值鏈，臺灣在這些領域具備關鍵技術與製造能力，將成為全球科技供應鏈的重要樞紐，但他亦提醒，面對快速變化的科技環境，臺灣企業需加強研發投資與國際合作，推動高附加價值產業發展，以維持在全球市場的競爭力與韌性。
隨著全球經濟格局重新調整、科技革命加速推進，投資市場正朝向「結構性機會大於短期循環」的時代邁進。掌握長線趨勢及結構性成長動能，將成為投資人建立穩健投資策略的關鍵。本次投資展望論壇凝聚產業、媒體與專家學者的深度洞見，體現台新銀行提供前瞻財富管理服務的承諾，攜手客戶在變局中穩健前行，實現長遠財富增值。
