三大關鍵 助攻AI智慧眼鏡產業起飛

隨著Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭陸續爭相推出新品，領頭羊Meta甚至上調今年產能規模，隨軟硬體發展日趨成熟、產品時尚化、平價化等三大關鍵因素，助力AI智慧眼鏡產業步入起飛階段。

業界人士表示，智慧眼鏡其實已問世一陣子，但過往始終沒能真正普及，一直到去年開始被導入AI應用以及終端價格更親民後，才算是真正被市場開始接受。

業界人士分析，首先是硬體部分在台廠供應鏈助力下，AI智慧眼鏡供應鏈已開始規模化，加上關鍵材料突破，在規模效應下，有效壓低高階光學材料與零組件的成本，進而讓終端價格得以下降。

廣告 廣告

此外，智慧眼鏡AI化也是銷售成長的關鍵推手。過往因沒有導入AI模型，頂多只能稱為智慧眼鏡，如今隨著智慧眼鏡開始導入AI模型，而且是用高複雜度、高運算力大語言模型，如ChatGPT、Gemini、Grok、DeepSeek等，讓產品本身有更多的創新應用與賣點。

不僅如此，AI智慧眼鏡的外型與機構也與過往發生極大變化，過去不僅笨重且造型突兀，如今不少AI智慧眼鏡品牌廠都已與知名設計師或知名時尚眼鏡品牌合作（例如Meta與雷朋），讓AI智慧眼鏡不只是科技產品，更是時尚穿搭。最後，目前AI智慧眼鏡的終端售價也從過去600美元以上開始降價，目前主流款式終端售價約450美元，而中低階AI智慧眼鏡的終端價格則已來到199至350美元。

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了