三大電信備戰跨年夜 全台熱區通訊不漏接

跨年倒數為迎接新年的重要儀式，全台大型晚會與煙火活動同步登場，不過，龐大的人潮也使行動通訊面臨高度負載。三大電信業者均提前啟動跨年網路專案，重點聚焦於高人流場域的容量擴充與即時調度。中華電信鎖定全台18處指標性跨年活動熱區；台灣大哥大支援38處跨年活動與熱門景點；遠傳電信則完成21處跨年熱區的網路容量擴充。

中華電信預估2026年跨年期間，全台行動數據用量將再創新高，已完成全台18處指標性跨年活動熱區的網路優化部署。主要人潮聚集場域包括台北市府前廣場與101商圈、新北淡水漁人碼頭跨河煙火、桃園跨年晚會、新竹與台中市區大型演唱會場地，以及高雄夢時代與義大世界跨年煙火等地點。

廣告 廣告

同時，導入行動網路智能平台，結合生成式AI技術，即時分析人流與流量變化，於跨年倒數前後進行資源重分配，以降低瞬時流量集中帶來的壅塞風險。已於活動範圍內預先擴充超過1,000座最新型4G/5G基地台，並完成170支新型窄頻天線部署。

中華電信指出，重點場域增設近150處臨時站點，另調度超過30部行動基地台車進駐支援，使跨年期間整體網路容量可較平時提升近40%。跨年夜當天，有近千名工程人員透過集中式網管平台即時監控流量變化，並進行即時調度。

台灣大哥大已在跨年前14天成立網路指揮中心，提前完成容量與人力配置，並於跨年當天動員千名工程人員，並調度68台行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點。實際支援場域涵蓋台北101周邊與市府商圈、桃園樂天棒球場、台中水湳中央公園、台南永華市政中心、高雄夢時代等主要人流聚集地點，活動期間將視即時流量狀況動態調整網路配置。

台灣大哥大表示，透過5G NRCA技術結合3.5GHz頻段100MHz黃金頻寬與新世代設備，跨年期間整體網路容量較平日提升約140%，熱區網路處理效能提升80%，上傳能力提升逾30%，最高下載速率可突破2Gbps，同時搭配自動化維運平台，即時優化基地台參數並加速異常修復，以降低尖峰時段壅塞風險。

遠傳電信則透過AI技術預判跨年夜網路需求，提前完成全台21處跨年熱區的網路容量擴充作業。部署範圍涵蓋台北市府前廣場與101商圈、新北淡水漁人碼頭、台中水湳中央公園與麗寶樂園、南投清境農場，以及高雄夢時代與義大世界等主要活動場域，並延伸至宜蘭、花蓮、台東等地跨年活動地點。

遠傳電信提到，已完成超過600座基地台的容量擴充，使整體網路承載力較平時提升約80%；跨年期間另出動超過60台行動通訊車與臨時基地台，並動員近千人次工程人員全程待命，透過AI技術即時進行流量調度與障礙排除，同時結合700MHz低頻與Massive MIMO架構之5G基地台，提升都會區與戶外活動場域的涵蓋與穩定度。

原文出處

延伸閱讀