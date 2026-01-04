「三大養生食物」吃錯害洗腎！醫嘆：很多人的心頭好

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，三大常見養生國民美食，一不小心吃錯，會讓養生變「餵毒」。(示意圖／unsplash)

「赭麴毒素」是腎臟宿敵，被稱為「腎臟的定時炸彈」。醫師洪永祥表示，三大常見養生國民美食，一不小心吃錯，會讓養生變「餵毒」，例如「名不見經傳」的低價咖啡豆、乾貨（紅麴、堅果、乾豆）、五穀粉與即溶燕麥。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，根據發表在《Toxins》期刊的研究指出，赭麴毒素具有極強的親腎性，即赭麴毒素到人體後，就專門往腎臟鑽，破壞腎絲球的過濾膜。赭麴毒素會累積在腎臟細胞中，並透過下列機轉造成傷害：1. 引發細胞發炎反應與纖維化。2. 干擾正常細胞代謝與功能。3. 長期累積造成慢性進展性損害。

洪永祥表示，三大常見養生國民美食，一不小心吃錯，就會讓養生變成餵毒。

第一名：「名不見經傳」的低價咖啡豆

台灣人每人每年平均喝掉 122 杯咖啡，但咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會迅速蔓延。最危險的就是「大包裝、無品牌、來源不明」的廉價豆。很多廉價咖啡為了省成本，使用廉價豆，再用重烘焙壓掉黴味。人以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味。更別提已經磨好的咖啡粉，受潮速度是豆子的10倍！

第二名：乾貨（紅麴、堅果、乾豆）

很多長輩覺得，紅麴降血脂，每天吃紅麴粉。但紅麴若發酵不當，會產生橘黴素，具有驚人的腎臟殺傷力。 此外，家中櫥櫃深處放了一年的花生、薏仁、綠豆。台灣濕度高，這些東西只要開封、未放冰箱，都會產生黴菌及毒素。



第三名：五穀粉與即溶燕麥

很多人早上喝一杯五穀粉，自覺養生，但這種粉末狀物非常容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或用濕湯匙挖用，整罐就易發霉。

洪永祥表示，為了避免食物發霉傷腎，可做下列5件事：

1. 買食物不要貪便宜買大包裝，尤其是咖啡、堅果、雜糧，買一週能吃完的量。

2. 密封與善用冰箱：台灣廚房是黴菌的天堂。乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，請 善用密封罐並放進冰箱。

3. 斷捨離的智慧： 只要看到堅果外殼裂開、米粒變黑、或味道有點不對勁（比如那種陳舊的油脂味），要立刻全部丟進垃圾桶。

4. 善用除濕機。

5. 環境定期除霉斑：廚房浴室與環境積黴處，要使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

