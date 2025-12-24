三大黨唯一支持度下滑 蔡正元喊話鄭麗文：正視問題

根據台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，國民黨支持度較兩個月前下跌5.2%，民眾黨上升2.0%，民進黨則上升7.3%。前立委蔡正元對此示警，三大政黨中只有國民黨支持度下滑，而且就算藍白兩黨支持度相加，仍舊輸給民進黨1.1%，呼籲國民黨中央應正視問題，不可輕易以「民調有問題」帶過。

前立委蔡正元。（資料圖／中天新聞）

蔡正元在臉書發文直指「國民黨支持度下跌」，他表示，根據游盈隆主持的台灣民意基金會最新調查數據，與兩個月前相比，國民黨目前支持度為20.6%，下跌5.2%；民眾黨目前為16.7%，上升2.0%；民進黨則為38.4%，上升7.3%。他分析，三大政黨中只有國民黨呈現下跌趨勢，即便將國民黨與民眾黨支持度相加，仍輸給民進黨1.1%，民眾黨上升的幅度根本無法彌補國民黨的跌幅。

蔡正元表示，雖然有人可以質疑游盈隆的民調不一定準確，但不能否認這是國民黨中央的警訊。他提醒，政黨支持度上升有助於候選人得票率，支持度下跌也必然會拖累候選人表現，「現在國民黨的支持度下跌這麼多，國民黨中央要當一回事，仔細檢討到底那一個環節出了問題，不可以一句話說民調有問題就當沒事了。」

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

不過蔡正元也回顧2022年九合一大選經驗，當時國民黨支持度同樣不如民進黨，但最終仍贏下地方選舉。他分析最大原因在於選民會把政黨及候選人切割看待，特別是中間選民，即便不喜歡某一政黨，也未必不喜歡該黨提名的候選人，因此只要候選人符合中間選民期待，仍有機會彌補政黨背景的不利因素。

蔡正元呼籲國民黨中央，未來還會有其他民調相互印證，必須隨時關注任何可能的潛在問題，「黨中央要勇於面對問題才是正確的態度，推卸問題很容易鑄成選舉大敗的原因。」

