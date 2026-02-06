三天兩度陪議員登記初選⋯有意當台北市「母雞」？王世堅笑喊：我是雄性

記者劉秀敏／台北報導

民進黨直轄市議員初選本月4日至10日開放領表登記，民進黨立委王世堅4日才陪同3位「堅系」子弟兵登記參選，今（6）日再與英系北市議員參選人合體登記。由於王世堅參選台北市長呼聲高，面對媒體關注「母雞帶小雞」，王世堅急喊「不敢」，更說「我是雄性，我不是母雞」；莊瑞雄則說，民進黨的支持者不用擔心，民進黨所推出的六都市長人選，一定是強棒中的強棒，尤其是首都台北市，推出的人選不會是阿貓、阿狗，一定會讓大家眼睛為之一亮、戰力非常強。

王世堅、莊瑞雄今日上午陪同台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺前往台北市黨部登記議員初選，已登記完成的王孝維、陳慈慧、賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也陪同。

莊瑞雄表示，今天陪這麼多優秀的台北市議員來登記，雖然母雞還沒出現，但看到小雞活蹦亂跳，代表這一次民進黨非常團結，要在台北市基層民意代表打贏一場勝仗。他也提到，雖然民進黨在台北市是在野黨，但是議員在議會監督市政的表現，真的令人刮目相看。今天不管是老將、新秀，大家齊心站在一起，發揮最大戰力，他跟王世堅特別陪同，給大家加油打氣，「團結出擊，所向無敵！」

王世堅指出，今天陪同登記的9位議員參選人都有一個共同點，「他們都有一顆善良的心」，大家來自不同領域，但是都有豐富的歷練，而且已經懂得要謙卑自省，才能勇敢批評，這也是進入議會應該有的準備。相信他們都已經做好前進議會的準備，今天登記之後，會馬上踏上選舉之路，希望年底大家一起贏得勝利、進入議會。

由於民進黨台北市長人選尚未出爐，王世堅兩度陪同議員登記初選，媒體也關注是否將要成為「母雞」？王世堅急喊「不敢」，更說自己是雄性、不是母雞。王世堅說，這幾位老幹新枝都是歷練豐富、才德兼備，都遠比自己優秀，之所以陪同這9位好朋友，是因為他們都有共同理念「求名不求利」，而這也是莊瑞雄跟自己長期在政治上所追求的，希望所有參與公職的朋友，都能「求名不求利」，如果要求利就在民間做生意就好，進到公領域就是要為社會奉獻。

媒體也問兩人有無意願參選台北市長、當大家的母雞？王世堅直呼「絕對沒有」，民進黨人才濟濟，隨便舉例都比他優秀，像他先前就推薦過在場的莊瑞雄，以及民進黨秘書長徐國勇、行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君等，他們都是學養俱佳，才德兼備，「我認為他們比我優秀太多了，應該是由他們先來參選市長才對。」

王世堅笑說，今天陪大家來登記就已經很滿足了，「我覺得這個可以寫在我的族譜上面。」因為他發現「德不孤，必有鄰」，過去他所堅持的一些事情，現在發現有這麼多老幹新枝，大家的想法都一致，「吾道不孤」，這一點他就非常滿意了。

莊瑞雄則說，王世堅客氣了，民進黨的首都市長人選，確實大家一直在猜。不過，這一次是因為六都市長的候選人提早出現，不然跟過去時程比較，現在討論都還太早，民進黨的支持者不用擔心，民進黨所推出的六都市長人選，一定是強棒中的強棒，尤其是首都台北市，大家一點都不用擔心，推出的人選不會是阿貓、阿狗，一定會讓大家眼睛為之一亮、戰力非常強，讓小雞一定呱呱叫說「讚」。



