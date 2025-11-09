三天后經典金曲連發唱響竹北 萬人熱唱演唱會成KTV

竹北市長鄭朝方（左）與辛曉琪（右）及現場民眾一起大合唱「味道」，宛若大型ＫＴＶ。（竹北市公所提供）

記者彭新茹／新竹報導

「竹北超越竹北」系列「三天后金曲之夜」八日晚間沸騰登場，首次在社區公園新崙公園戶外熱力開唱，吸引逾萬名市民同時湧入，成為竹北西區歷來單場活動最多人次紀錄。

現場除主舞台外，竹北市公所更貼心規劃三處副舞台，除了一般席也設有敬老席及公益團體席次，從開演前就座無虛席，連走道都擠滿觀眾。秋夜微涼、星光閃耀，三位重量級女歌手辛曉琪、萬芳、潘越雲輪番登場，讓竹北成為名符其實的「露天小巨蛋」。

竹北市公所表示，演出特別呼應「鄧麗君逝世三十週年」，邀請視障歌手張玉霞以甜蜜蜜、原鄉人、小城故事、何日君再來等經典歌曲向一代歌后致敬，台下觀眾齊聲合唱，現場儼然變成大型KTV。接著三位天后登場，觀眾情緒更達到高潮。

鄭朝方向萬芳點歌「試著了解」，讓民眾重溫這首經典歌曲。（竹北市公所提供）

潘越雲以野百合也有春天、愛的箴言、情字這條路、我是不是你最疼愛的人溫柔開場；萬芳特別為竹北打造組曲驚喜，連唱猜心、割愛、至少還有你、我只在乎你、新不了情等串燒佳作，鄭朝方更事前向萬芳點歌「試著了解」；壓軸辛曉琪則以可愛的玫瑰、但願人長久收尾，尤其蘇軾這首但願人長久，舞臺燈光將一輪明月打在周遭的大樓上，與舞臺相呼應，彷彿中秋再現，最後辛曉琪與鄭朝方及市民大合唱味道，全場歌聲劃破夜空，氛圍浪漫動人。

潘越雲演唱「純情青春夢」,喚起現場民眾多少青春回憶。（竹北市公所提供）

鄭朝方市長表示，這次的音樂系活動不只是一場演唱會，更是屬於城市的集體記憶與共鳴。要讓竹北變成沒有頂蓋的國家音樂廳，廿九日將有「二０二五竹北音樂故事」，而三十日的「理查．克萊德門 經典永恆音樂會」，將為今年的「超越竹北」系列活動劃下完美樂章。