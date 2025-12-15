三天造出一架！烏造低成本無人機 能躲雷達遠程打擊

俄烏戰爭雙方都在持續使用無人機。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯和烏克蘭，今年進入無人機「消耗戰」，靠一台小小的無人機，就能攻擊對手的基礎能源設施，因此烏俄都在加緊研發低成本無人機。烏克蘭最近就研發出，可以躲避雷達偵測的無人機，還有一款成本更低，可以進行遠程打擊，號稱三天就可以造出一架。

俄烏雙方持續在戰場上使用無人機。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭軍隊在庫皮揚斯克地區與俄羅斯軍隊展開激烈交戰，雙方大量運用無人機技術進行作戰。烏軍指揮官帶領部隊衝鋒陷陣，試圖清剿俄軍據點，過程中烏軍運用偵察無人機追蹤敵軍動向，並使用裝甲車輛支援地面部隊。儘管一輛烏軍裝甲悍馬車遭俄軍無人機摧毀，烏軍仍成功炸毀敵軍所在的五層樓建築。這場戰爭凸顯無人機已成為現代戰場的關鍵武器，從低成本的攻擊型無人機到先進的遠程打擊系統，徹底改變了傳統作戰模式。

在庫皮揚斯克的戰鬥中，烏軍指揮官下令部隊移動至坦克車旁，隨後發出衝鋒指令。烏軍士兵小心翼翼地進入建築物，發現部分被擊殺的俄軍士兵，但大批敵軍已提前轉移據點。幸好烏克蘭偵察無人機持續監控俄軍動向，及時通報裝甲車和坦克車追擊敵軍。

在追擊過程中，一輛烏軍裝甲悍馬車遭到俄軍無人機突襲。烏克蘭士兵迅速撤離車輛，隨後裝甲車被俄軍無人機投下的手榴彈摧毀。一輛烏軍布萊德利戰車隨即衝入戰場，成功救援剛下車的步兵。此時，俄軍無人機試圖攻擊但未能命中目標，讓烏軍抓住機會，迅速將步兵載離現場並發動第二波進攻。

第二輛裝載炸藥的烏克蘭悍馬車接近俄軍所在的五層樓房。儘管俄軍試圖阻止，但為時已晚，兩名烏軍士兵合力將炸藥投向敵軍據點後迅速撤離危險區域。俄軍只能眼睜睜看著大樓被炸毀，遭受重大損失。

這場戰鬥清晰展示了雙方在戰場上大量使用無人機的趨勢。烏克蘭使用能躲避雷達偵測的柳蒂無人機和成本較低的FP-1無人機進行遠程打擊。FP-1無人機比柳蒂便宜三倍，且僅需三天即可完成製造。同時，烏克蘭特種部隊也運用長程無人機攻擊距離邊境超過1300公里的韃靼斯坦共和國物流中心。

俄羅斯則持續進口、組裝並使用由伊朗設計的見證者無人機，專門攻擊烏克蘭基礎設施。雙方都致力於使用低成本無人機對敵方造成最大損失。

這場無人機戰爭已擴散至烏俄戰場之外。9月，約24架見證者無人機入侵波蘭領空，引起北約高度警覺。為應對此威脅，北約開始操作具有AI技術的美國Fortem無人機獵人F700，這種飛行器能在空中撒網捕捉敵方無人機。

美國陸軍上校Christopher M. Hill強調必須確保東翼擁有縱深防禦能力，不僅能抵禦現有無人機威脅，還要應對未來可能出現的任何無人機。持續四年的俄烏戰爭開啟了無人機時代，徹底重塑了戰場面貌。美國陸軍已設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，同時在歐洲舉辦首屆無人機競賽，加強操作能力訓練。

