三天連會張麗善、許淑華 蔣萬安跨縣市交流凝聚藍營士氣

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[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

2026九合一選舉腳步逐漸接近，藍綠陣營近期紛紛透過跨縣市合作與區域串聯強化選戰布局。其中，台北市長蔣萬安短短三天內先後與雲林縣長張麗善及南投縣長許淑華公開同框，以「母雞」角色串聯地方執政縣市、提振藍營士氣的重要布局；另一方面，民進黨台北市長參選人沈伯洋則昨日上午與民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷共同發表北高連線限定球衣，晚間再與新北市長參選人蘇巧慧同場為新北市議員參選人站台，展現「雙北雙贏」的選戰企圖。

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蔣萬安提到，此次也特別替台北市民爭取巧克力咖啡節期間的住宿優惠，希望吸引更多遊客前往南投體驗地方特色。（圖／蔣萬安臉書）

蔣萬安本月10日與張麗善於台北市共同宣傳「雲林良品」，昨日則應邀前往南投，出席南投巧克力咖啡節記者會，與許淑華攜手行銷地方產業。蔣萬安抵達南投縣政府後，現場立即湧現大批民眾及員工爭相握手、拍照及索取簽名，不時傳出歡呼與尖叫聲，人氣相當旺盛。許淑華打趣表示，這樣的盛況恐怕只有白沙屯媽祖到南投遶境時才能相比。她也公開肯定蔣萬安的施政表現，並形容對方是市政上的重要學習夥伴。

蔣萬安表示，台北與南投長期維持密切合作關係，兩地各具優勢。台北擁有龐大的咖啡消費市場，南投則是精品優質咖啡品牌的重要產地，透過城市交流不僅能共同推廣台灣優質咖啡與巧克力產業，也能進一步創造雙方民眾福利。他提到，此次也特別替台北市民爭取巧克力咖啡節期間的住宿優惠，希望吸引更多遊客前往南投體驗地方特色。

結束巧咖節活動後，蔣萬安下午前往草屯惠德宮及敦和宮參香祈福，由國民黨立委馬文君、游顥等人陪同。蔣萬安致詞時表示，未來若台北市舉辦大型國際展覽或商展活動，也歡迎南投優秀企業及具競爭力的「隱性冠軍」廠商北上參展，藉此拓展海外市場與國際商機。他也提到，南投擁有豐富自然景觀與優美環境，是非常適合旅遊休閒的縣市，未來有機會也會帶著妻子及三名孩子一同到南投遊玩。

另一方面，沈伯洋昨日則與吳沛憶、黃捷共同出席競選周邊宣傳活動，推出捐款回饋品限量城市棒球衣，作為北高串聯競選的首場公開活動。民進黨立法院黨團總召蔡其昌也到場力挺。沈伯洋透露，目前團隊除了推動各項政策規畫外，也正著手籌備競選歌曲，希望透過更多元方式與選民溝通。

至於高雄市長參選人賴瑞隆未現身活動，黃捷表示，賴瑞隆因臨時另有行程無法出席，不過相關球衣已為其準備完成，未來仍有機會看到雙方合體亮相。

談及文化政策時，沈伯洋指出，音樂產業與棒球運動有相似之處，都需要完整聚落與產業鏈支持。高雄近年透過演唱會經濟持續累積成果，不斷地往前邁進，而台北未來則應更積極思考如何讓文化、音樂產業真正落地發展。蔡其昌則表示，若沈伯洋未來順利當選市長，要更多多重視棒球運動發展，也要記得大巨蛋是棒球場。

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