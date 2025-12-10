三天一顆就出事！全球20%頭痛失能是「止痛藥」惹的禍

許多人頭痛時習慣服用止痛藥，但止痛藥吃太多反而會讓頭痛變更嚴重且轉為慢性，醫學上稱為「藥物過度使用性頭痛」（Medication Overuse Headache, MOH），全球頭痛失能的20%都來自MOH。

許多人頭痛時習慣服用止痛藥，但止痛藥吃太多反而會讓頭痛變更嚴重且轉為慢性。（示意圖／Pexels）

重症醫師黃軒在社群平台說明，MOH通常發生在本來就有偏頭痛或緊張型頭痛的人身上。原本偶發的頭痛，因為頻繁吃藥，最後變成每天痛、反覆痛、止痛藥效果越來越差，就好像大腦被藥物「劇烈調教」到失去自我調節能力。

廣告 廣告

根據ICHD-3頭痛國際分類標準，一個月吃Triptans、複方止痛藥等止痛藥達10天以上，或一個月吃NSAIDs、acetaminophen等一般止痛藥達15天以上，就屬於高風險族群。黃軒表示，只要「三天一顆止痛藥」就足以引發MOH，這比大部分人想像的「過量」少很多。

黃軒引用研究指出，常吃止痛藥會抑制大腦自然止痛的路徑，使人更依賴藥物，同時神經系統被「調教」得更容易感受到痛，就像把音量旋鈕轉到150%。此外，發炎與神經傳導物質也會失衡，包括降鈣素基因相關胜肽（CGRP）升高導致痛覺放大、血清素（serotonin）下降使痛閾降低、多巴胺（dopamine）變低讓神經更易興奮。

常吃止痛藥會抑制大腦自然止痛的路徑，使人更依賴藥物，同時神經系統被「調教」得更容易感受到痛。（圖／Photo AC）

黃軒列舉MOH病人最典型的描述，包括「以前一個月痛1次，現在變成10次」、「止痛藥越吃越沒效」、「不吃反而更痛」、「每天醒來就痛，像被無形的人敲頭」、「頭痛從發作型變天天型」。

黃軒表示，根據國際指南（AHS、EFNS）的標準作法，MOH的治療不是「吃更強的藥」，而是停藥。患者不能自己硬戒，要由醫師評估原始頭痛類型、用藥種類、可能的戒斷頭痛，以及是否需要短期類固醇過渡。同時可使用偏頭痛預防藥物，如beta-blockers、topiramate、CGRP抑制劑等。

黃軒強調，改變生活型態也相當重要，包括規律睡眠、避免過度咖啡因、減少壓力與暴飲暴食、避免熬夜。大多數人停藥後2至4週就能看到改善，3個月內頭痛頻率會大幅下降。MOH不是「吃錯了藥」，而是「吃太多次」止痛藥，導致大腦被重新連線，使痛覺變得更敏感。

延伸閱讀

加碼！嘉義竹崎鄉宣布每人普發5000元 擬春節前發放

調車員遭撞殉職！ 台鐵年底前提內部調查、檢討SOP

影/檳榔攤闆娘遭刺死兇手還猛要錢！遭爆兇嫌才是欠錢者