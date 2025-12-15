三太子神像不見了 42歲男涉竊被逮辯想裝飾家裏

cnews204251215a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義縣中埔警分局員警，前（13）日網路巡邏時，發現有網友在社群網站po文反應，12月10日早上7時許，轄內番路鄉下坑村1處宮廟神尊遭竊。中埔警分局表示，番路聯合所員警主動聯繫廟方，清查現場後發現，原來是1座三太子元帥神尊，疑被人偷走。成立專案小組全力追緝後，鎖定42歲黃姓男子涉嫌重大。員警在2小時內，循線通知男子到案，他則坦承不諱，還主動交出所竊取的三太子神尊。

中埔警分局表示，成立專案小組全力追緝，透過監視器畫面，鎖定1名男子涉嫌重大。而黃姓男子到案時，也坦承不諱行竊，並主動交出所竊取的三太子神尊。黃男則辯稱，是因為想裝飾家裏，才拜請神尊回家的。全案訊後已依竊盜罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。

中埔警分局呼籲，年關將近，提醒民眾作好財物防竊措施，如果發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案。

照片來源：嘉義縣警方提供

