三太造機廠攜手嘉基守護雲嘉南就醫路 捐贈400萬醫療專車

▲三太造機廠股份有限公司董事長陳泰州（左），捐贈一台價值約新台幣四百萬元的全新醫療專車給予嘉義基督教醫院，由院長陳煒代表接受。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義在地的三太造機廠股份有限公司，感念嘉義基督教醫院長期守護雲嘉南地區民眾健康，特別捐贈一台價值約新台幣四百萬元的全新醫療專車給予嘉義基督教醫院。這份厚禮不僅強化了醫院的接駁量能，更實質提升了偏鄉與行動不便長者的就醫可近性，落實企業社會責任與醫療服務的完美結合。

在捐贈儀式上，三太造機廠股份有限公司董事長陳泰州表示，公司身為在地企業，長期以來見證了嘉義地區的發展與變遷。他們深知許多住在郊區或偏遠鄉鎮的長輩，常因交通不便而延誤就醫。陳泰州強調，我們本著回饋鄉親的初衷，非常認同嘉基『愛鄰如己』的理念。希望透過這台醫療專車的捐贈，能為在地醫療盡一份心力，讓更多有需要的鄉親能更安全、更便捷地來到醫院接受專業治療。這項義舉不僅是資金的挹注，更蘊含了企業對土地的深厚情感與對健康平權的支持。

廣告 廣告

▲全新醫療專車的投入，將能強化醫院的接駁量能。

嘉基院長陳煒表示，三太造機廠的善舉對我們來說是一股強大的支持力量，這台專車不僅是一部交通工具，更是串聯愛與健康的橋樑，縮短了患者家門口到診間的距離，讓在地醫療不再因為交通門檻而遙不可及。陳院長對三太造機廠的慷慨解囊表達由衷的感謝，嘉基的服務對象廣及嘉義縣市及台南部分地區，許多病患來自大眾運輸相對匱乏的區域。這台全新的醫療專車投入使用後，將能有效優化現有的接駁網絡。

目前，嘉基醫院已針對不同地區需求，規劃了多條服務路線以服務廣大鄉親，接駁範圍涵蓋了多個鄉鎮，包括東山白河線、鹽水義竹線、北港民雄線、嘉義市區服務專車…等。未來，隨著這台由三太造機廠捐贈的新車加入營運，嘉基計畫進一步優化這些路線的承載品質，確保長輩、民眾就醫時能有更舒適、安全的乘車體驗。

▲三太造機廠股份有限公司代表與嘉基代表，陪同董事長和院長，體驗新交通車的舒適度。

嘉基強調，醫療專車的營運不只是交通接駁，更是預防醫學與社區照顧的一環。透過穩定的接駁服務，能提高慢性病患穩定回診的意願，進而達成早期發現、早期治療的目標。嘉基承諾將妥善運用這份愛心資源，持續推動行動醫療與社區衛教，並結合便捷的專車系統，將高品質的醫療資源延伸至每一個角落，實現「在地老化、健康醫療」的美好願景。（圖：劉芳妃翻攝）