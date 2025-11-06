三好校園實踐選拔 台中市66校獲獎蟬聯全國第一

【記者陳世長台中報導】公益信託星雲大師教育基金(6)日舉行第15屆「三好校園實踐學校暨三好燈塔學校」選拔活動，台中市高中以下學校共計66校獲獎，大放異彩，蟬連全國第一的優異成績。



今年台中市包括台中市立啟聰學校共計66校獲獎，其中霧峰農工、萬和國中、清海國中、潭子國中、大里區瑞城國小、東勢區中科國小更是連續6年獲獎，成為三好燈塔學校。



教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕除推動學校軟硬體建設之外，也非常重視學生的品德教育，教育局透過學校課程、創新教學及與民間團體合作等方式推動品德教育，今年度「三好校園實踐學校暨三好燈塔學校」的選拔再獲全國第一，特別感謝「台中市家長會長協會」主動協助進入校園，鼓勵學校推動三好的品德教育，讓三好「做好事、說好話、存好心」的品德教育內化為學生的品德力。



教育局補充，114學年度市府將品德教育課程納入「學校總體課程計畫」，並協助台中第一高級中等學校等41所學校申請教育部「品德教育推廣與深耕學校計畫」補助經費，另外也積極辦理品德教育推動班級經營類典範標竿評選等，鼓勵各校深耕品德教育，營造幸福友善校園；此外，高中以下學校每學期開學第2週訂為「品德教育週」，鼓勵學校發展多元課程及活動宣導。



台中市家長會長協會理事長韋麗莉表示，協會鼓勵校長在學校推動三好教育，也協助學校結合數位AI教育講座及舉辦校園公益活動，以多元方式推動三好品德教育，也感謝教育局支持協會，公私協力一起推動三好品德教育，為實踐「三好社會」目標共同努力。