「三媽」同逛大慶夜市吸數千人 山邊廟方：繞遍全台

山邊媽祖到台中贊境祈福，駐駕在樂成宮七天，31日晚間與旱溪媽祖、大庄媽祖。（圖／東森新聞）





山邊媽祖到台中贊境祈福，駐駕在樂成宮七天，31日晚間與旱溪媽祖、大庄媽祖，三姊妹攜手逛大慶夜市，現場擠爆信徒，相當熱鬧。山邊媽祖宮董事長揚言，未來還要繼續逛遍全台的大夜市。

山邊媽祖又來逛夜市了，這回來到的是台中大慶夜市，苗栗後龍山邊媽祖為期一週的台中贊境行程，第一天晚上逛旱溪夜市，最後一個晚上逛大慶夜市，人潮更多了。民眾：「就是第一次覺得說好多人在夜市，就為了媽祖來的，我覺得滿感動的，就這麼多人，第一次在夜市看到媽祖這樣。」

山邊媽祖原本安排從樂成宮搭車要到合興宮，卻改變主意，堅持徒步，全程走了約5公里，沿途賜福，在夜市門口腳步更是慢下來，讓民眾鑽轎腳保平安。民眾vs.記者：「想說帶小朋友來，想說來祈福一下，（有覺得滿特別的嗎），滿特別的，而且今天第一次竟然跑來大慶，因為之前好像是去旱溪。」

疼愛信眾的山邊媽祖，逛夜市時不時還會特地停下祈福，尤其看到可愛的小朋友，近距離祝福和保佑，這一趟贊境祈福，充滿感動與驚奇。山邊媽祖宮董事長陳文明：「我們的媽祖硬要走路來，我去拜託祂兩次，後來我被祂說服了，我們也要創造我們的奇蹟，快樂大三媽，繞遍所有台灣的大夜市好不好。」

山邊媽祖與旱溪媽祖、大庄媽祖連兩週姊妹攜手逛夜市，信眾跟好跟滿，廟方表示，未來還有機會再到台中逢甲夜市，或是把全台夜市逛透透，熱鬧的氛圍，大慶夜市擠滿人潮，攤販也藉此期盼業績能翻倍。

