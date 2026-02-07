三字經連發挨告！高雄男冤喊：他想開車撞 法院判他無罪

高雄市一名蔡姓男子日前在排隊停車時，卻遭到一名劉姓男子插隊，他一氣之下便朝著對方狂噴三字經，並怒嗆：「要有水準一點！」劉男不滿提告他公然侮辱，不過法院審理後，卻判決他無罪。

（示意圖／Pexels）

判決書指出，劉男主張蔡男不滿遭搶快進入停車格，因此朝他狂飆「X你娘XX掰」、「X你XX掰」及「X你祖母」等髒話，因此向法院提告，告蔡男公然侮辱，甚至還提供行車紀錄器畫面佐證。

蔡男在庭上承認自己有罵人，不過不是為了要罵劉男，「當時我跟我家人排隊等去餐廳吃飯，我們已經在餐廳停車場等空位等很久，我家人站在停車格幫忙指揮，後來我要停進去時劉男想搶停，我有按喇喇叭但劉男都不聽，一直要開車衝撞我家人，我家人有以手示意，但劉男硬要開差點撞到我家人，我一時氣憤下車脫口而出這些話，排隊是一般基本禮儀，我沒有惡意要侮辱。」

法院審理此案，認為蔡男在過程中雖有罵髒話，但也提到他要劉男「要有水準一點」，認為他用以表達內心對劉男未依序排隊爭搶停車位的不滿、不悅情緒，並非毫無理由的惡意謾罵，整體冒犯程度尚未超出一般社會可容忍範圍，不構成公然侮辱罪，因此判蔡男無罪。

