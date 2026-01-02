三寶再現蹤！高雄男鬼切迴轉沒在看 害重機騎士噴飛送醫

（記者許皓庭／高雄報導）高雄市三民區鼎中路於元旦（1日）深夜發生一起車禍。24歲潘姓男子駕駛休旅車執行迴轉時，疑似未注意後方路況，導致29歲黃姓重機騎士閃避不及發生猛烈碰撞。黃男當場因撞擊力道彈飛倒地，所幸緊急送醫後僅手腳多處擦挫傷，無生命危險。目前警方已介入調查，釐清最終肇事責任。

根據路口監視器影像顯示，事發時間為深夜11時55分許。當時潘男駕駛的車輛原先行駛於鼎中路上，卻在行車過程中先向右偏移，隨後突然向左大迴轉。此舉造成後方直行的重機騎士完全反應不及，直接攔腰撞上休旅車體，整個人在空中劃過弧線後落地。現場車損嚴重，散落物一度影響交通。

警方獲報迅速抵達現場，第一時間對雙方當事人實施酒精濃度測試。經檢測，潘男與黃男的酒測值均為零，排除了酒駕釀禍的可能性。針對騎士傷勢，救護人員於現場初步處置後送往醫院檢查，確認均為皮肉傷且意識清醒，實屬不幸中的大幸。

三民二分局初步研判，潘姓駕駛在迴車前未確切依規定留意往來車輛，擅自變換車道並迴轉，涉及違反《道路交通管理處罰條例》第49條第1項第5款。依照該法規，違規者將面臨新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。至於詳細的肇事原因與責任歸屬，後續將由交通大隊進行科學鑑定與進一步判研。警方也藉此提醒，深夜行車視線較差，變換車道或迴轉務必提早開啟燈號並確認後方來車，以確保用路人安全。

