三寶出生又面臨喪父之痛 楊祐寧謝愛妻Melinda陪伴曝婚姻日常
楊祐寧和Melinda於2020年結婚，婚後育有2女1子，不論是社群媒體上小倆口的不經意放閃，還是頻道影片記錄著樸實無華的日常生活，楊祐寧與Melinda的相處模式，不僅令許多網友欣羨，外界也稱之為模範夫妻，「我覺得很有趣，但也有點言重了。我們會呈現出來的當然是好的那面，可是兩個人也會有低谷，有一些摩擦爭執，或者家庭所會面臨到的各種問題。」
楊祐寧提及，前陣子家中處於劇烈變動期，從父親去世、三寶出生到元鍋4.0開張，每位成員每天忙得焦頭爛額，醫院、月子中心、工地三點一線，更遑論心裡承受五味雜陳的情緒。「這些發生的過程，不管傷心、難過或值得喜悅的事情，全家人是一起面對的。即便是我們最小的女兒，她那個時候才兩歲，我覺得她都能夠理解，跟著我們去感受整個家庭當下的狀態，我也會感受到這個家的向心力，彼此願意待在對方身邊給予支持和空間。」
特殊時期，他們用陪伴療癒彼此，因為了解枕邊人的個性，不擅於傾洩內心話，所以知道該用什麼方式照顧心情。那份陪伴，不全然是安慰的話語，更像是一種無聲的關照；例如楊祐寧忙完一整天回到家，Melinda默默地準備宵夜給他。
Melinda感性道出對先生的感謝：「我的工作角色是站在前面帶領的人，比較不能跟內部夥伴分享自己的難處，如果我轉頭跟大家說前方的路很困難，不確定終點在哪裡，那他們也會跟著我一起亂掉，很多時候需要獨自吸收。但其實我可能也是膽怯的，這種狀態下，我會覺得他很可靠，是可以接住我壓力的那一個人。」只見楊祐寧在一旁擠眉弄眼，Melinda打趣問道：「怎麼樣，要哭了喔？」
攜手並進的關係，沒有被柴米油鹽給沖淡，依然會怦然心動，延續熱戀期的甜蜜滋味。好奇維持悸動的秘訣是什麼？Melinda帶著笑意分享：「我很care精心時刻（Quality Time），當然也會懷念以前隨時可以出去玩、去旅遊，不需要想那麼多的時候，所以我很常規劃兩個人的時光，一個月至少有一、兩次是單獨出去吃飯。」精心時刻的核心在於全心全意的親密陪伴，並非只是單純共處一室，需要花時間且心無旁騖地專注在另一半身上。
楊祐寧接著說：「我們還是會留一點時間給對方，必須要刻意為之，不能想說等它自然而然發生。因為關係本來就是要經營的，今天你在追求一個女生的時候，你也會很刻意的做一些事情嘛！處在婚姻關係裡，仍然會想為對方刻意做些什麼事情，這樣才會保有所謂的熱度或新鮮感。」
彼此看似為家庭退讓一步取得和諧，可那並非妥協或放棄一部分的自己，事實上是他們之間存有足夠的信任，並給予對等的安全感，共同去創造相容過後的嶄新面貌，「說真的，我覺得婚姻很美好，但這個美好不是等於我可以做自己。婚姻也好，工作也罷，我認為所有關係都一樣，你不能那麼想要保留自我。」楊祐寧道出他的體悟，「當我不能做我自己的時候，她也不能只做她自己啊，如果兩個人都堅持不改變，認為對方必須順著我，那就會永遠不一樣。」
兩個獨立個體要合而為一，若缺乏包容便難以長久運作，「不是說完全不能做你自己，只是當兩個人在一起後，會有一個全新的關係和全新的個性長出來，必須放下以前對自己的想法跟認知，共同創造專屬於你們家庭的那一面。大家很喜歡說『Happy wife, Happy life』，我們其實不太喜歡這個比喻，因為這句話代表只有一方開心。Happy life應該是wife跟husband都同樣happy，才會營造出真正快樂的氛圍，而不是一個人單方面很自我，完全忽略另一邊。」Melinda說，為伴侶一同努力的結果，是雙方皆會在全新的狀態內帶來正向的蛻變，「這也是擁有家庭後有趣的地方，我們都是彼此的鏡子，可以從對方身上學習到新東西。」
他們在這場訪問頻繁提及的「刷牙課題」，「我們每天都要演一齣戲，小孩才能夠好好的刷牙。」楊祐寧雙手一攤，「她們面對刷牙這件事沒那麼容易，尤其我的小女兒正在學習，即便是小朋友專用的牙膏還是有些薄荷味，會覺得辣辣的不喜歡。心情好可以自己刷，我覺得很感謝，可是看著她們邊刷邊玩，心中莫名有把火會燒起來，因為根本不認真，但幫她刷的時候又哭到像我在欺負她。」語氣滿是心疼，卻也夾雜作為家長的無助。
「我們會合演一齣戲，告訴她，現在你的牙齒裡面有蟲蟲，我們要趕快把那隻蟲蟲抓出來，刷完才會好乾淨好漂亮，跟公主一樣。」楊祐寧甚至演得傳神，「可是兩天後這齣戲對她來說已經沒有吸引力，又不要了。這世界上有比刷牙更難的事情，而且你們未來的人生會遇到很多。」他好氣又好笑地說。Melinda莞爾一笑，接著表示：「她已經知道你的套路了。我們很常跟小朋友說，人生不是迪士尼公主的故事，沒有什麼Happy Ever After，而是每天都會有新的挑戰，學著接受它吧。」
中職》兄弟靜中求變 吶喊「奪回總冠軍」
台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高
蔡佩軒越南行驚魂 慶生竟成意外住院
