三寶女星開1800萬法拉利F8上路「不打燈硬切」被罵翻！

大陸女星孫怡。（圖／翻攝孫怡工作室 微博）

32歲大陸女星孫怡曾演出《歡·愛》、《十五年等待候鳥》等作品，近期卻因一段行車影片意外登上熱搜。她被拍到在北京駕駛要價400萬人民幣（約1800萬台幣）的法拉利F8時，未打方向燈直切，違規畫面迅速在網路上發酵，被罵翻，對此，她也立即公開道歉，希望能止血。

微博八卦帳號「曉娛」今（8）日釋出相關影片，孫怡被拍到穿著貂皮大衣、頭戴綠色帽子，徑直走向一輛法拉利F8，整體造型頗具「小富婆」氣場。隨後卻被拍到駕駛豪車，從路邊準備切入主幹道時，未打方向燈便直接變道，導致一旁正常直行的出租車緊急煞停，車內乘客受到驚嚇。接著，她在路口停等紅燈期間，又被直擊雙手拿著手機低頭觀看螢幕，未留意周遭車況。

開著醒目豪車卻出現違規行為，相關畫面在網路上被大量轉傳，有網友直言：「開法拉利也要遵守交通規則吧？」面對爭議，她於當天中午在微博發文道歉，寫道：「很抱歉做出了不良示範，對此深刻反思！日後一定會更加注意遵守交通規則，杜絕此類情況再次發生。」該則道歉貼文迅速累積大量關注，也成為2026年開年因交通行為公開致歉的明星案例之一。

評論區意見仍呈兩極，有人批評她身為公眾人物卻未以身作則，也有人認為她已即時道歉，無須無限上綱。另有不少網友翻出她過去疑似「手滑」在抖音推薦虞書欣負面內容的舊事，虞書欣粉絲更湧入留言開酸，要求她「也要為手滑事件道歉」，讓話題持續延燒。

