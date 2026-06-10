三寶女開車突大迴轉！騎士慘遭擊落翻滾8圈險喪命畫面曝光

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記者莊淇鈞／新北報導

張男被撞後翻滾瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區建國一路上，昨天（9日）下午3時許，1名25歲朱姓女子開車返家途中在路中間突然大迴轉，造成同向23歲張姓男子騎乘的機車煞車不及，當場被撞倒地犁田翻滾8圈，整個人倒對向車道的路旁，所幸張男僅身體多處擦挫傷，送醫救治後無生命危險，朱女及張男經警方調查均未酒駕及毒駕，整起事故詳細發生原因及肇責還待警方後續調查釐清。

張男準備送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午3時許，朱女開車行經新莊區建國一路53號前，準備迴轉往樹林方向前進，過程中與沿建國一路往泰山方向直行、正返家途中的張男所騎乘機車發生碰撞，張男當場犁田翻滾8圈後，整個人倒在對向車道的路旁，張男則因撞擊造成身體多處擦挫傷，隨即送往醫院治療，經檢查意識清楚，無生命危險，2人經警方調查並未毒駕及酒駕。

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車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新莊警分局表示，全案由交通分隊進行現場勘查、測繪及採證作業，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。警方也提醒用路人，駕駛車輛轉彎、迴轉或變換車道前，應提前開啟方向燈，並仔細確認後照鏡及周邊車流狀況，確保安全無虞後再行動作，以降低交通事故發生風險，維護自身及其他用路人的安全。

不良行為，請勿模仿！

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