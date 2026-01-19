三寶媽叫5歲女兒幫裸體成人除毛！PO網炫耀下場慘了…

國際中心／張予柔報導



美國田納西州在2024年爆出一起令人震驚的事件，一名育有三名子女的母親竟然讓年僅5歲的女兒替全裸的成年人提供除毛服務，還將過程拍成影片上傳至社群平台。影片曝光後迅速引發輿論譁然，當地警方接獲大量投訴，隨即展開調查，並以虐待及忽視兒童罪名起訴這名母親。









該名母親讓年僅5歲的女兒幫多名顧客進行私密處「除毛服務」。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《每日郵報》報導，這名母親叫茉絲，她在IG上公開影片，內容竟是5歲女兒在自家經營的除毛店裡，為多名裸體成年顧客進行私密處「除毛服務」。茉絲不僅未意識到行為不妥，反而在貼文中自豪表示女兒「從早上7點25分到下午5點，替24位顧客做了除毛，一共賺了744美元（約新台幣2.3萬元）」，並強調這筆收入將用於支持女兒的夢想與抱負。此舉立刻引來網友強烈批評，認為她完全忽視了孩子的身心安全。

警方表示，影片曝光後他們至少接獲80則投訴，內容大多是擔憂孩子遭受不當對待。（圖／翻攝自Ｘ）

影片曝光後，在網路上迅速擴散，當地警方表示，他們至少接獲80則關於茉絲女兒的投訴，內容大多是擔憂孩子遭受不當對待。隨後，茉絲遭到檢方以虐待及疏忽兒童罪名起訴。面對指控，茉絲的律師聲稱「這確實涉及值得討論的育兒方式，但是否構成犯罪仍有爭議」，並強調「虐待與忽視通常需要伴隨身體傷害，而能否證明這一點仍待觀察」。

事件曝光後引起社會公憤，網友認為讓幼童接觸成人私密部位已踩破倫理與法律底線。（圖／翻攝自Ｘ）

然而，社會輿論普遍認為，即使沒有明顯的身體傷害，讓幼童接觸成人私密部位本身就已嚴重違反倫理與法律底線，「這種行為令人作嘔，無法用言語形容母親對孩子的傷害，我祈禱這個孩子能獲得真正的幫助與愛」、「那些成年人怎麼會允許這樣的事情發生？」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

