三寶媽失業無力繳納12萬健保費 桃園分署愛心物資、慰問金關懷

法務部行政執行署桃園分署讓深陷經濟困頓的五口之家，在寒冬中感受到政府的關懷與溫情。圖：桃園分署提供

農曆春節腳步將近，法務部行政執行署桃園分署秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，於今(27)日上午前往桃園市龍潭區關懷訪視經濟弱勢義務人32歲蘇姓女子，除致贈白米等民生物資解決燃眉之急外，更主動協助轉介社會福利機構，讓深陷經濟困頓的五口之家，在寒冬中感受到政府的關懷與溫情。

桃園分署表示，蘇女與先生共同撫養三名年幼子女，分別為12歲、10歲、3歲，全家在龍潭區租屋居住，每月除須負擔房租2萬元外，尚需支應一家大小的生活開銷。蘇女因積欠全民健康保險費約12萬元，遭移送桃園分署執行，桃園分署調查發現，蘇女原任職的機構月薪僅約2萬8000元，且因專案計畫結束，自今年起即面臨失業的困境，目前蘇女家中的主要經濟來源，是靠著先生從事臨時工的微薄收入支撐，而蘇女則是偶爾會帶著小孩回到復興區山上的娘家幫忙務農，生活捉襟見肘。

桃園分署愛心社得知蘇女的狀況後，啟動關懷機制，於今日由分署人員前往蘇女位於龍潭區的租屋處訪視，並致贈蘇女一家人急需的白米、幼兒奶粉、洗髮精等民生物資及3000元的慰問金，分署員工更自發性捐贈文具、彩色筆、童書給蘇女年幼的女兒，小女孩收到後開心地直呼「好喜歡」。又為了給予蘇女一家更長遠的協助，桃園分署除提供物資外，亦主動將個案轉介至社福機構，同時針對蘇女的失業問題，桃園分署也協助轉介就業輔導機構，期盼能幫助其獲得固定收入，徹底解決家庭困境。

桃園分署一向秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，對於弱勢義務人的協助，從不停歇，於執行過程中如發現需要幫助的義務人，即主動關懷訪視並提供適時之助力，以具體行動關懷弱勢義務人，致贈暖心的物資及慰問金，幫助弱勢義務人度過難關，讓他們能深切感受到社會的溫暖，共同迎接新年的希望。

