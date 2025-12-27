三寶媽抱孩子抱出「超狂二頭肌」？ 其實10公分巨大脂肪瘤 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一名40歲的三寶媽，近半年來覺得左手臂越來越粗，一開始還以為只是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出二頭肌，尺寸比右手大上一圈，外觀好似「大力水手」，連穿長袖衣服都會感到緊繃，嚇得連忙就醫，檢查結果是顆巨大的脂肪瘤惹禍。

收治病人的亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，透過觸診發現女子手臂上的一團並不是肌肉發達，而可能是一顆深藏皮下的巨大腫瘤，研判腫瘤直徑已超過十公分，旋即安排核磁共振檢查，從影像上明顯看到腫瘤位於左上臂外側皮下，為一團多葉狀的脂肪組織腫塊，診斷為脂肪瘤。

廣告 廣告

脂肪瘤是一種十分常見的良性腫瘤，鄭旭棠指出，源自脂肪細胞異常增生，往往出現在身體任何有脂肪的地方，從手臂、背部到大腿都有可能，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，常常在洗澡或穿衣時才被意外發現，有些人甚至會誤認為是長痘、脂肪堆積或肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。

以該名三寶媽為例，考量腫瘤生長範圍已經明顯造成外觀差異，不僅是美觀問題，若持續增大，可能會進而壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限，因此醫療團隊評估與病人溝通後，決定採用微創手術完整取出巨大脂肪瘤。

鄭旭棠提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人確實會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤，至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。

鄭旭棠建議，如果發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果。

照片來源：亞大醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

托嬰中心「監管雲」引反彈 衛福部：非隨時有人坐螢幕前監視業者！

總預算卡關 元旦新制被迫「打四折」！國保生一胎可領10萬變4萬

【文章轉載請註明出處】