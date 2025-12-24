三寶媽王瀅狀態太犯規！醫驚看不出年紀 透超狂「18銅人」保養法

王瀅注重皮膚的光澤度，「有光澤自然就有自信。」（鏡藝宏海提供）

王瀅為漫所美學診所開幕剪綵，沒想到當天連兩位醫師都看不出她的實際年紀，直呼：「完全看不出年紀！還是三寶媽耶！」

王瀅也因此獲得一份大禮，她笑說：「我2026年的整年保養都被診所包下來了！」她透露維持肌膚年輕的關鍵，是大家習以為常的居家保養與飲食控管，尤其看重皮膚的「光澤感」：「只要皮膚亮、有光澤，整個人自然就有自信，也會顯得年輕。」

王瀅維持好狀態，靠戲稱「18銅人面膜」的肌膚之鑰的黃金面膜。（鏡藝宏海提供）

「金鐘罩」護體急救光澤肌

如何保持光澤感呢？身為「行動護膚百科」的王瀅特別推薦La Mer（海洋拉娜）的經典乳霜Crème de la Mer與醇萃活膚晚霜，以及Clé de Peau Beauté（肌膚之鑰）的珍稀黃金賦活面膜。

王瀅表示女兒們戲稱黃金面膜為「18銅人面膜」：「它是金黃色的，有金箔在裡面，是我的急救面膜，擦上去有那種18銅人的感覺，敷完後皮膚整個更新，像初生的嬰兒。」

王瀅（左）與漫所美學診所院長吳知奕（中）、總監魏寶讚（右）夫婦。（鏡藝宏海提供）

震撼教育！北海道一日遇十數地震

剛從北海道二世谷滑雪返台的王瀅，也分享了旅途遇東北外海地震的經歷。她表示當時一天餘震達十幾次，但日本民眾相當鎮定，「他們默默繼續吃飯，完全沒有慌亂。地震時留在室內建築物中其實更安全，避免跑出去被掉落物砸到。」

對於近期國內外的意外事件，王瀅也表達心疼與不捨，她呼籲大眾珍惜生命，關心身邊人的心理狀態，都是每個人可以做到的小事，「社會需要多一份見義勇為，也需要更多相互關懷。」

