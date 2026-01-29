三寶媽窮到領補助卻送「萬元毒品」法官重判16年

彰化地方法院日前審結一起毒品販賣案件，被告為育有3名子女的柯姓女子，涉嫌販賣海洛因及甲基安非他命給認識20年的陳姓男子。

根據判決書內容，去年1月間，彰化警方在陳男住處搜出16包海洛因及1包甲基安非他命。陳男最初坦承，其中1包海洛因1.87公克及1包安非他命3.75公克，是以賒帳方式向柯女購買，價格分別為7500元及4500元，其餘毒品則屬於柯女所有。

警方隨即前往柯女住處搜索，柯女起初辯稱因即將開刀需要止痛，向綽號「阿物」的男子購買5萬元海洛因及2萬5千元安非他命。然而進入審理階段後，柯女全盤否認販毒指控。

柯女改口表示，陳男當時因車禍全身是傷，到她家請求「支援」毒品止痛，基於20年交情，她才無償提供，從未打算收錢。陳男在法庭上也配合改口，稱只是請「姐姐」支援，沒有談到價錢。

法院查明柯女經濟狀況，發現她靠網路販售餅乾月入僅1萬多元，還需申請子女教育補助金1萬3千元維持生計。法官認為，柯女經濟拮据，卻花費7萬5千元購買大量毒品，聲稱大方送出價值萬元毒品明顯不合常理。

審理過程中發現，兩人說法與先前在警局及偵查中的供詞完全矛盾。柯女先稱毒品是「借出」之後要還，後又改稱「贈送不用還」。陳男對如何前往柯女家、毒品來源等關鍵問題說法也前後不一。

法官指出，陳男深知販毒罪重，若無真實交易，不可能隨便指認情同姐弟的柯女。兩人最初在偵查中都明確承認賒帳交易，細節吻合，顯見販毒事實明確。

法院審酌柯女販毒對象僅1人、次數1次，情節與大毒梟有別，依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定酌減其刑。但考量其行為助長毒品流通，審理時否認犯行，一審判處16年有期徒刑。海洛因8包、甲基安非他命17包均宣告沒收銷燬，至於1萬2千元販毒所得因屬賒帳未收取，不予沒收。全案仍可上訴。

