三寶媽遭活活悶死！狠夫「遺體放推車上街遊走」…遭逮囂張炫耀：我殺了她

美國科羅拉多州威斯敏斯特市（Westminster）日前發生一起駭人命案，一名街友在感恩節這天與分居妻子吵架後，竟情緒失控將其活活悶死，還把屍體放在偷來的購物推車上帶著四處遊蕩，最後才將屍體丟棄在某公園的垃圾桶裡。警方追查後成功逮捕兇嫌，更發現這名男子2年間累積多次家暴與違反保護令紀錄。

根據紐約郵報（New York Post）等外媒報導，這起事件要回顧到11月28日，由於37歲的三寶媽瓦爾德斯（Annette Marie Valdez）在感恩節這天沒有回家，其家屬便前往公寓查看，結果發現瓦爾德斯並不在家，房門也沒上鎖，鑰匙還掉在門外地上，手機、鞋子都在屋內，顯見她並未自行外出，認為瓦爾德斯遭遇不測的家屬也嚇得趕緊報警。警方循線調查後，最終在12月4日發現瓦爾德斯陳屍於垃圾桶內。

警方循線調查後，將瓦爾德斯前伴侶佩拉雷斯（Thomas Perales）逮捕歸案，而佩拉雷斯也在警訊時坦承犯案，表示事發當天2人發生激烈爭吵，情緒失控之下他用手捂住瓦爾德斯的嘴，然而不久後瓦爾德斯已無生命跡象，他便用毯子包裹瓦爾德斯的遺體，再將遺體放入附近超市偷來的購物拖車內，因為不知該如何處理，佩拉雷斯竟推著載有遺體的推車四處遊走，甚至向警方炫耀：「你知道嗎？我殺了我的妻子，還推著她到處走。」

根據法院紀錄與警方報告顯示，佩拉雷斯過去2年累計多起家暴案件，更多次違反法院針對瓦爾德斯與其孩子所核發的保護令。透過警方紀錄可見，警方曾前往瓦爾德斯住所處理報案多達67次，報案內容包括非法闖入、騷擾、違反保護令等，其中更有9次是家暴相關案件。

在案發約1個月前，瓦爾德斯10月24日晚間再度遭到佩拉雷斯威脅，而瓦爾德斯在報警後也只能一邊打電話給母親求助，一邊透過自家監視器目睹佩拉雷斯在門外的行徑，包括試圖拿刀撬開前門、多次用腳踢門、破壞門鎖等。警方到場後發現，瓦爾德斯住處的前門門閂被破壞得幾乎快要打開，監視器也被紅色油漆塗抹，警方後來在附近成功逮捕佩拉雷斯，並將其依家暴、違反保護令、故意損壞等罪嫌送辦，未料佩拉雷斯如今竟犯下殺人罪行。

瓦爾德斯家屬哀慟透露，雖然長年試圖協助瓦爾德斯脫離這段家暴關係，但她每次都為了孩子而選擇回到佩拉雷斯身邊：「我們做了這麼多想讓她離開他，但每次她都會說：『他是我孩子的父親。』」警方訊後以二級謀殺、遺體虐待、違反保護令等重罪將佩拉雷斯移送法辦，全案目前已進入司法程序。

