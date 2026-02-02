三寶對決？凌晨高雄「機車闖黃燈」撞搶快左轉汽車 騎士噴飛倒地

即時中心／林耿郁報導

今（2）天清晨5點多，高雄市新興區發生一起車禍案件；一台機車疑似在過路口的時候搶黃燈，結果與另一台左轉燈號尚未亮起，就搶快起步的白色轎車撞成一團，騎士當場噴飛倒地，幸好沒有生命危險，雖然肇事責任仍待釐清，但可確定雙方都將吞下違規罰單。

至尊對決？據新興警分局資訊，今晨5時10分許獲報一起交通事故。現場初步調查顯示，機車騎士搶快闖黃燈、白色轎車左轉搶快起步，結果導致機車閃避不及，撞上轎車右後側車身；雙方疑似均違反號誌管制。

白色自小客車駕駛施女（38歲）沿中山路北往南行駛，於路口欲左轉中正路（往東）時，疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即搶先左轉，將依道路交通管理處罰條例48條「不依號誌指示行駛」處600至1,800 元罰鍰。

機車騎士詹男（48歲）沿中山路南往北直行，疑似在號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，違反同條例60條規定，可處900至1,800元罰鍰。

在發生車禍後，騎士詹男頭部及腳部擦挫傷倒地，幸好意識清楚，送往醫院診療，施女則未受傷。雙方酒測值檢測均為0，詳細肇事責任將由交通專責人員調查釐清。

新興分局呼籲，路口號誌轉換之際易發生危險，請駕駛人務必遵守號誌指示，轉彎車請耐心等候左轉箭頭綠燈亮起後再行駛，行經路口亦切勿搶快衝越，以免發生事故。

醫護人員檢查倒地騎士傷勢。（圖／民視新聞）

