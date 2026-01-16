三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了

記者吳泊萱／台中報導

台中77歲嬤騎車買早餐鬼切大迴轉挨撞，摔車後竟趁亂落跑。（圖／翻攝畫面）

台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。

台中77歲嬤騎車買早餐鬼切大迴轉挨撞，摔車後竟趁亂落跑。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，早上8時許，77歲簡姓老婦騎機車外出買早餐，準備返家時，於美村路、光輝街口鬼切大迴轉，導致綠燈起步的白色轎車閃避不及，與簡婦發生碰撞，婦人當場摔倒在地。

廣告 廣告

轎車駕駛張男（36歲）見狀，立刻下車攙扶簡婦，附近店家及路人也上前關心，並報警處理。沒想到在一陣混亂中，簡婦竟騎上機車逃離現場，員警到場時，只剩轎車駕駛張男1人。由於沒人記得簡婦車牌號碼，警方只好調閱監錄監視器追查，最終順利找到簡婦，並通知對方到案說明。

77歲嬤騎車買早餐挨撞，無照怕被抓落跑，罪加一等。（圖／翻攝畫面）

簡婦到案後供稱，當時騎車外出買早餐，返家途中沒注意發生碰撞，因自己沒有機車駕照擔心受罰，在慌亂下決定逃離現場。最終警方依無照駕駛、肇逃，對簡婦開單舉發。

警方指出，依《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛機車可處6000元至1萬2000元罰鍰。另外，駕駛車輛肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元至3000元罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。提醒民眾發生交通事故，應立刻報警並留在現場等候警方處理，切勿擅自離開，以免衍生嚴重法律責任，影響自身權益與他人安全。

更多三立新聞網報導

2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天

烏日暗夜惡火狂燒12戶民宅！單親媽困火場慘死…大火狂燒恐怖畫面曝

11歲女童買包子後「大叫一聲」離世！心碎父悲痛現身…解剖死因出爐

1年狂開9205張超速罰單！南投溪頭「開單王」在這…5大取締熱點大公開

