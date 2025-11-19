三寶檢測器？彰化庇護島「半年撞10次」 公路局：加強導引

庇護島「護人沒護車」？彰化市彰南路上1處行人庇護島，近半年已遭車輛撞擊10次，最近1次撞擊導致指示牌斷裂、車體受損，有網友開玩笑稱「馬路三寶檢測器發威」，公路局也回應了。

彰化市彰南路上1處行人庇護島近半年累計發生10起車禍，有民眾無奈打趣稱是「馬路三寶檢測器發威」。（示意圖／非當事路段／中天新聞）

據了解，事發地點位於彰化市彰南路上，11月還沒過完，就已發生2次車禍，先是1輛小貨車在11月11日中午時分途經該處，穿越馬路轉彎期間竟「騎」上庇護島，險些翻車。11月17日下午，另1輛小貨車途經彰南路2段254巷口正從外側迴轉，沒想到撞上該庇護島，造成交通指示牌斷裂、小貨車水箱破損無法行駛。

廣告 廣告

由於同1地點在近半年來已發生10次意外，引發在地臉書社團「彰化人大小事」眾網友熱烈討論，有人指出，現場若無庇護島，恐怕就是行人遭殃，甚至開玩笑稱「馬路三寶檢測器又發威了」，也有網友認為公路局應該向肇事者求償。同時也有人質疑，問題出在庇護島的位置，不該設在此處。

對此，據《中時新聞網》報導，公路局彰化工務段長廖志彬說明，該處庇護島高度20公分，全是依法依規定設置，當時也通過專家學者勘查確認設計無誤，且標誌警示如黃色標線、反光導標、黑黃斜紋基座與「危3」、「遵18」等5大防護設施均完整。

廖志彬表示，該處近期將再畫導引線，進一步避免車輛誤撞，由於此處為公共設施，將持續向肇事者求償。他呼籲用路人，轉彎或跨越馬路時，務必放慢速度並注意車前狀況，以策安全。

延伸閱讀

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投

MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵

MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單