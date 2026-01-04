三寶爸當板模工養家…靠同1招騙到3支iPhone！還上賓館跟女網友爽賺一砲

記者陳弘逸／台南報導

板模工，須扶養3名子女，竟透過網路四處認識女子，並以保養車需要錢等理由，3月內分別騙走3名女子的手機。（示意圖/ PIXABAY）

台南離婚的陳姓板模工，須扶養3名子女，竟透過網路四處認識女子，並以保養車需要錢等理由，取得受害女子借出iPhone手機並利用「APPLE ID」帳號登入後取走；3月內分別騙走3名女子的手機，事後挨告，被依詐欺罪判1年2個月有期徒刑，得易科罰金。其中一名受害女子還指控被帶到賓館犯強制性交，但因罪證不足，因此，陳男無罪，可上訴。

判決指出，陳男2024年7月透過臉書認識女子小花（化名）兩人邀約到賓館碰面，男方以保養車需要100萬為由向女方借手機，並謊稱用完後歸還，並以「APPLE ID」登入手機帳號，將手機取走，事後都未歸還，她才驚覺受騙。

之後陳男又在同年8月、9月以同樣手法欺騙另外兩名女子的iPhone手機，事後3名受害女子分別報警提告，其中小花還指控被對方強制性交。

偵審期間，陳男自陳高中肄業、離婚、有三名子女、從事搬運工及板模工、需要扶養3個小孩的家庭。

關於詐欺取財罪部分，陳男都坦承犯行，但只跟其中一名女被害者達成調解與賠償，因此，法官難認他有所悔悟，審理後，將他依詐欺取財罪，共3罪，各處5個月有期徒刑，應執行1年2個月有期徒刑，得易科罰金，並宣告沒收、追徵被騙走的3隻iPhone手機。

至於小花指控陳男強制性交部分，男方否認犯行，還主張事前在Line講好要發生性行為，沒有就要給10萬元，是你情我願。

且依據小花驗傷報告，雖有私處有發現嫌疑人的DNA，但卻沒有受強迫的跡象，加上女方發生性行為前後，反應與性侵害者有別，又與常情不符，最終因事證不足，獲判無罪，可上訴。

