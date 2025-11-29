三寶爸繳電費 抽中獎金100萬

台中市經發局29日在豐原廟東復興商圈舉行購物節抽獎活動，台中市長盧秀燕（右四）、立法院副院長江啟臣（右五）、藍委楊瓊瓔（右三）及白委麥玉珍（右二）等人與會。（温予菱攝）

台中購物節邁入第7年，今年消費登錄累積已突破184億元，台中市長盧秀燕29日與立法院副院長江啟臣及藍委楊瓊瓔共赴豐原區參加購物節抽獎活動，現場抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，並call out3位幸運得主，這也是楊表態參選後與江啟臣首度同台，不過2人現場無直接交流，僅於抽出百萬大獎時，由盧秀燕牽線，先後拉起江、楊的手，一同按下按鍵。

台中市經發局昨在豐原廟東復興商圈舉行購物節抽獎活動，盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔及民眾黨立委麥玉珍等人與會。盧秀燕表示，台中購物節的核心目的非常明確，就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，只要市民願意消費，市府就把最大的獎送給大家，把城市的經濟活絡起來。

盧秀燕表示，台中購物節是全國10多個城市中規模最大、獎項最豐富的購物節，從天天抽、周周抽到月月抽，獎金加起來就是要讓民眾買得開心、抽得期待，現場也抽出2個現金100萬元得主及1輛市值100萬元汽車，其中現金分別由南屯區需要育養3寶的林先生繳納電費單中獎、居住於北區，但於西區某國中任教的林姓女老師購買寵物用品獲獎。

活動期間江、楊無直接交流，皆紛紛與鄰近人員互動聊天，唯一近距離接觸為抽出百萬大獎時，由盧秀燕牽線，先後拉起江、楊的手，一同按下按鍵，不過在聯繫百萬大獎得主時，盧也沒有厚此薄彼，改先點名楊與民眾互動，接續才為江。

此外，曾喊選台中市長的麥玉珍也現身活動，並稱有機會也要爭取台中市長之位，自己一直為台中市民服務，強調一切依黨安排、跟黨腳步及理念前行。