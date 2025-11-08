三寶爸郭富城開唱大驚喜！這首兒歌全嗨翻 高雄巨蛋變身大型KTV
記者鄭尹翔／台北報導
舞台王者郭富城 1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。
郭富城今抵達高雄巨蛋後，與工作人員一起拜拜，現場準備香港文化中特有的「烤乳豬」，祈求演唱會一切順利平安，從拿香、燒紙錢到切乳豬，每個環節都不馬虎，由天王親自進行，顯現他對演出的重視。
「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」高雄站特別為台灣觀眾量身打造全新舞台與和聲光效果，結合延伸舞台、多層次LED螢幕與高規格特效，讓每位觀眾都能近距離感受到天王魅力。 此次更請來曾為《重慶森林》、《花樣年華》操刀美術、造型的金馬大師張叔平替郭富城設計舞台服裝造型及視覺特效，呈現時尚與電影感兼具的視覺享受。
從人氣勁舞歌曲《唱這歌》《狂野之城》，到經典抒情作品，每首歌都引發全場大合唱。演唱《我是不是該安靜的走開》時，郭富城唱一句再請粉絲接唱，聽到台灣歌迷熱情的齊唱聲，令他感動不已。
今晚最驚喜的橋段莫過於《鯊魚寶寶》，郭富城親自挑選粉絲上台，一起重現「鯊魚寶寶」舞，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍，同時也展現天王出道30多年來依然充滿童心與親和力的面貌。
高雄站首日吸引超過萬名粉絲朝聖，不僅有台灣各地觀眾，更有香港、新加坡、馬來西亞、韓國及日本粉絲遠道而來，圈內好友楊丞琳、林熙蕾也送上花籃祝福。 看到滿場燈海與應援橫幅，郭富城感動表示：「真的非常感謝大家的支持，希望下次再回來，不會讓你們等那麼久！」演唱會尾聲，郭富城帶著全場歌迷一起唱在台出道曲《對你愛不完》，加上招牌舞步，為雄蛋首唱畫下完美句點。
