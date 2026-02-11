三寶爸7年後癌復發「切大片右臉、暴瘦22公斤」 幼子撫臉秀秀

生活中心／賴俊佑報導

三寶爸口腔癌復發，切去大片臉部病灶，剛出生的幼子撫臉秀秀。(圖／陽光基金會提供）

「為了孩子我要活下去」45歲工人阿福2018年曾罹患口腔癌四期，沒想到7年後幼子出生時再度復發，術後切去大片臉部病灶，至今僅能靠鼻胃管進食，阿福說自己不能倒下，只盼陪伴孩子長大。

三寶爸口腔癌復發切去大片左臉 幼子撫臉秀秀

陽光基金會分享故事，長年在工地工作的阿福，2018年罹患口腔癌四期，當時育有兩名學齡子女，為了一家生計，阿福術後休養一段時日後便返回工地工作，沒想到7年後臉部小傷口遲遲未癒，阿福雖然感到擔憂，但沒工作就沒收入，加上即將迎接么子出生，阿福選擇繼續工作而遲未就醫，直到傷口惡化在臉上穿出一個孔洞，經醫師確診口腔癌四期。

么子出生隔月，阿福便進手術房接連開三次刀，術後大幅改變容貌，加上後續化療及放射線治療，阿福大哥體重直直落，從80公斤降至58公斤，並僅能依靠鼻胃管進食，經醫院轉介至陽光，陽光社工家訪關懷、送去營養品等物資時，總能看見阿福細心照顧著幼子，孩子漸長動作也大，曾不慎拉扯到鼻胃管線，阿福輕聲提醒「會痛」，從此，孩子竟會刻意避開其臉上紗布和鼻胃管線，只會輕撫父親臉龐，彷彿在對父親「秀秀」。

癌父盼病況好轉：再撐幾年看孩子長大

自阿福罹癌後即無收入，依靠親友少許資助，然每月營養品花費大，陽光社工連結資源解燃眉之急，並為阿福大哥帶來所需營養品及紗布等物資，「那些物資都是我最需要的，真的很受用」面對未來持續的治療，阿福大哥抱著幼子說，「期盼治療後讓狀況變好，再撐幾年看孩子長大」，陽光社工陳表示，待手術後穩定，將與治療師家訪確認傷口癒合情形、並進行復健評估，望能幫助改善其口腔功能，提升生活品質。

陽光基金會為扶助像阿福因罹病或意外致陷入困境的550戶家庭度過難關，現正發起籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，邀請民眾捐款支持幫助因疾病和意外陷入困境的顏損弱勢家庭重建希望。

