三寶逆向斜切橫越車道 女騎士慘遭擊落…無辜休旅車等紅燈也遭殃

新北市蘆洲區昨（7日）下午發生違規橫越車道釀成的交通事故，20歲陳姓男子騎乘機車逆向斜切橫越車道，導致依規定直行的30歲吳姓女騎士閃避不及，直接與陳男對撞，吳女連人帶車倒地後在地上滑行，撞上對向車道正在停等紅燈的休旅車，造成車頭受損，警方後續釐清肇事原因，並針對陳男違規開出600到1800元罰單。

據監視器畫面顯示，陳男昨天下午3時許，從蘆洲長榮路的路邊啟動機車，準備跨越馬路行駛到對象車道，但他竟然直接違規逆向斜切，打算跨越跨越雙黃線，騎到道路中央時，直行的吳女看見陳男，雖試圖從外側車道往內側閃避，但仍然反應不及，雙方發生碰撞後紛紛倒地，吳女及其機車更往前滑行，撞上對向車道在停等紅燈的休旅車車頭。

警方獲報趕到現場，先將2人送往醫院治療傷勢，經酒測後，3方均無酒精反應，後續調閱監視器釐清相關肇事原因及責任歸屬，但陳男未依規定駛入來車道，遭警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，處600至1800元罰鍰。



