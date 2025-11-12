三寶過濾器立功！台中女「切西瓜」自撞庇護島 轎車慘翻肚側躺路上

記者林意筑／台中報導

台中女左轉駛入車道時未注意前方路況，直接撞上行人庇護島。（圖／翻攝畫面）

台中市沙鹿區驚見翻車現場！昨（11）日下午3時許，有輛轎車行經中山、沙田路口時，疑似為了「切西瓜」左轉駛入車道及未注意前方路況，直接撞上行人庇護島，整輛車瞬間側翻，嚇壞路過的用路人。此，網友也感嘆「撞到的都該吊銷駕照」、「今天庇護島又救了一個家庭」。

轎車左前車頭擦撞行人庇護島後向右翻覆。（圖／翻攝畫面）

昨日下午3時許，林女駕駛轎車行經沙鹿區由中山路準備左轉進入沙田路時，疑似未注意前方路況，左前車頭擦撞行人庇護島後向右翻覆，一旁的汽、機車駕駛見狀也趕緊煞車閃避。

廣告 廣告

警消人員獲報趕抵，發現轎車駕駛及乘客已由路人協助從後車箱爬出車外，其中轎車乘客左腳輕微骨折，駕駛則受輕傷，所幸2人意識清楚送醫治療後無大礙，也無波及其他用路人，汽車駕駛經酒測後無酒駕情事。

事後這起翻車事故畫面被上傳至臉書，引發熱議，有網友留言表示，「今天島又救了一個家庭」、「濫發駕照，先逆向再轉彎，平常騎車一定就是這樣的壞習慣」、「三寶終結者」、「繼續切西瓜啊」、「撞到的都該吊銷駕照」、「三寶過濾神器」、「這個島設計得真好，處理一堆自私駕駛，救了不少人」、「這才是翻車現場」。

更多三立新聞網報導

男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人

60歲禽獸外公惡形曝光！把6歲小孫女獨關房...強脫褲猥褻又性侵

不爽被分手！17年內桃園恐怖情人「同手法」勒殺2任女友 收押關鍵曝光

豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國

