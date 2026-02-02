三寶集結地？網紅驚見道安講習荒謬情境崩潰 過來人笑翻：每堂有瘋阿姨

生活中心／王文承報導

知名網紅「姆士捲」透露自己因交通違規遭檢舉，必須到場上課，沒想到現場宛如「三寶大集合」，各種荒謬行徑讓他當場看傻眼。（圖／翻攝自臉書@姆士捲）

台灣交通亂象層出不窮，不少駕駛因違規行為而被要求參加道路交通安全講習。擁有63萬追蹤的知名網紅「姆士捲」近日就分享自身經歷，透露自己因交通違規遭檢舉，必須到場上課，沒想到現場宛如「三寶大集合」，各種荒謬行徑讓他當場看傻眼，不僅有人大聲講電話、滑手機硬拗，甚至還有阿伯因不滿罰單，當場與講師正面衝突。

網紅驚見道安講習荒謬情境 過來人曝真相



姆士捲在臉書發文指出，他因交通違規被檢舉，依法需參加道路交通安全講習，沒想到講習過程狀況百出。一名阿姨無視課堂規定，大聲講電話講到全班側目，即使講師制止兩次仍不願配合；另有一名阿伯因不甘心被開罰，直接在現場與講師唇槍舌戰，最後甚至被講師回嗆：「阿不然你去立法！」

不僅如此，課堂明訂3小時內禁止睡覺與使用手機，現場也設有監控設備，仍有長輩偷滑手機，被抓包後還不斷硬拗，誇張行徑讓姆士捲直呼相當荒謬。

此外，姆士捲也藉機提醒，無照駕駛相關罰則已於1月31日正式上調，新制規定不僅駕駛人會受罰，車主本人也須連帶負責。他分享自身經驗，曾遭一名15歲的「媽寶」無照駕駛撞上，對方母親甚至早早就替孩子買車，讓他感嘆呼籲家長切勿過早讓孩子接觸車輛，以免害人又害己。

貼文曝光後，引發不少曾參與講習的網友共鳴，紛紛留言表示，「每堂課都有很瘋的阿姨，我去上的時候，有個阿姨已經不是第一次來了」、「根本是現實版社會縮影」、「全台交通亂象的集合地」、「超多都是計程車司機」。

針對交通部最新修正法規，自 2026 年 1 月 31 日起，無照駕駛的罰鍰上限已大幅提高，且若明知對方未領有駕駛執照仍提供車輛，車主將面臨同額罰鍰，並可能遭吊扣牌照。道路交通安全講習的目的在於強化駕駛人守法意識，民眾參與時仍應遵守課堂秩序，避免一再違規。

