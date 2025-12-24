三尖瓣重度閉鎖不全6旬阿伯脾臟腫大有腹水確診感染性心內膜炎

六十三歲林老伯去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，卻始終找不到原因，因而來到台北慈濟醫院感染科就醫。抽血檢查顯示白血球、血小板及血紅素低下，這種情況必須輸血，但血液及骨髓等相關檢查均找不到病因，僅意外檢查發現脾臟腫大與腹水，住院心臟超音波檢查發現，林老伯罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長一公分大贅生物(即細菌感染的病灶)，患者確診感染性心內膜炎。

三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流，功能上與左心房和左心室之間的二尖瓣類似。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文指出，造成三尖瓣逆流原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致三尖瓣逆流。

三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，致使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，比如肝硬化、脾臟腫大等。脾臟是造血器官，若是因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少，發生如同林老伯一般的情況。

三尖瓣逆流並不少見，國外統計指出，高達七成至八成健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上三尖瓣逆流發生率較低，約占整體人口的百分之一至二。大多數患者初期多半沒有明顯症狀，直至中重度以上才有輕微水腫，因此，許多人往往忽略這種病症嚴重性，等到出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。

楊凱文醫師指出，三尖瓣逆流大多可用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，這時候就會需要手術治療，但臨床上這類案例並不多；診斷上，會以超音波檢查為主，手術則會視病人狀況選擇開胸或微創手術。