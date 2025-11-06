三局處長下台能緊急止血？盧秀燕親自鞠躬道歉！

論壇中心/綜合報導



台中市爆非洲豬瘟，中央地方努力將疫情控制，今中午開放載運活豬，明凌晨開放屠宰販售，不過，台中市府所做專案報告卻遭批，避重就輕，錯誤百出，僅懲處兩位基層公務員，引發各界討論，市府緊急宣布三局處長因防疫不力，免除職務，市長盧秀燕下午也鞠躬道歉，媽媽做不好，要檢討改進，身為市長必須概括承受。

台中市議員林德宇在《頭家來開講》節目中表示，盧秀燕終於要面對台灣民眾，「不過她的三點道歉聲明還是在作秀」，首先，盧劈頭先說很感謝各縣市長的關心，也感謝支持者和市民，豬農的損失一句都沒提到也沒有道歉，廚餘產生的問題也沒道歉，再來，盧秀燕輕描淡寫地說「市政府做得不好，我應該道歉」，然後標準SOP九十度鞠躬，鞠躬完後，「道歉」兩個字煙消雲散，隨後馬上強調她個人的形象「媽媽做不好，要檢討」，這簡短的90秒，完全是輕描淡寫，還在作秀。

