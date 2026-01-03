三層崎花海將登場 兩公園串聯打造更大更美賞花路線

北投三層崎花海登場，嗄嘮別園區櫻花盛開。（台北市公園處提供）

記者王誌成／台北報導

二０二六「三層崎花海」將於二月十一日至三月十五日，在北投社三層崎公園登場。台北市公園處表示，被譽為「台版富良野」的三層崎花海，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。

今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過Ｓ型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。

廣告 廣告

三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。前者以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用ＧＰＳ定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，十六萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約六十株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

花季期間亦同步聯名北投地區二十五間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。民眾可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。