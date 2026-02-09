三層崎花海明開幕 全日遊園趣

台北大屯山系下的北投社三層崎公園，每年舉辦的三層崎花海被譽為「台版富良野」，由薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠等16萬盆花卉構築絢彩的花坡及象徵守護的大冠鷲圖騰花海，庇護著這片土地。

各色花毯層層交錯，展現花海豐富有致的景觀風貌，無論從高處俯瞰或漫步其中，皆能感受到三層崎花海的繽紛活力。遊客無需遠行，就能以大冠鷲的視野，俯瞰台北盆地，歡迎一齊感受花海與起伏地形交織而成的壯麗風貌。

今年花海主題「花願同行」，將於2月11開幕日辦理全日園遊活動，當日舉辦寫生比賽，並邀請在地學生管樂社、表演藝術家、身體彩繪街頭藝人提供豐富表演，營造熱鬧氛圍；現場亦設置胖卡餐車，讓民眾賞花之餘飽腹，能夠停留得更久。

這次花季邀請在地的27間店家合作，涵蓋餐飲、旅宿、浴衣體驗與伴手禮，歡迎大家賞花之餘逛逛北投在地商圈，體驗眾多特色店家，像是手作體驗、特色越南美食、黑膠唱片咖啡廳等等，享有配合花季推出的專屬優惠。

民眾可以搭乘大眾運輸工具前往，公園附近有公車站點、YouBike站點，搭乘捷運淡水線到新北投站或復興崗站轉乘公車，或騎腳踏車10分鐘內皆可抵達。

到三層崎花海除了賞花之外，不妨安排到北投順遊，體驗泡湯文化、拍美照。北投有很多日式風情的景點，從捷運新北投站出發有很多景點值得大家訪問，例如新北投車站是日式歷史建築、北投公園內的北投圖書館是知名綠建築、北投溫泉博物館則保留古時候的浴場特色，裡面也很多互動裝置、拍照打卡點可以體驗。

想要親近自然，欣賞風景的話也可以去地熱谷走走，長年熱氣蒸騰，走步道就像在泡溫泉；傍晚的時候就可以到關渡區的關渡碼頭貨櫃市集吃吃喝喝、散步賞夜景。透過花季讓大家知道來這裡不只可以賞花散步，跟著「花季散步地圖」走，吃喝玩樂都可以滿足！