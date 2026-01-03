三層崎花海規模再升級！雙公園串聯北投春天直接開滿

記者/李明真報導

2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，展期至 3月15 日（星期日）。被譽為「臺版富良野」的三層崎花海，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。

廣告 廣告

三層崎花海 圖/台北市政府

三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘 YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約 6 分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區 25 間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。民眾可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。

誠摯邀請民眾於花季期間沿著花路行走於三層崎公園與嗄嘮別公園之間，在花海與櫻花景觀交錯的風景中調整步調，於城市與自然交會的空間裡，感受北投在花季時節所呈現的生活節奏與季節氛圍。