三層崎花海2/11登場 首度串聯2公園打造賞花路線

記者李佩玲／臺北報導

被譽為「臺版富良野」的三層崎花海將於2月11日至3月15日登場，今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，並首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園2大園區，透過S型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受城市的季節風景。

臺北市公園處表示，三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色，其中，三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，並運用GPS定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約60株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及臺北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

公園處說明，本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約6分鐘即可抵達，輕鬆串聯2處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區25間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，民眾可依自身行程彈性規劃半日或1日的賞花遊程。

三層崎花海每年都吸引不少民眾前來拍照、打卡。（圖取自臺北市公園處網站）

被譽為「臺版富良野」的三層崎花海。（圖取自臺北市公園處網站）