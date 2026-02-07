三層肉換腰內肉、水果做發糕！營養師設計健康拜拜供桌

農曆新年將近，衛生福利部基隆醫院營養科林鈺庭營養師與張家瑀廚師重新設計「健康版過年供桌」，用腰內肉取代三層肥肉、水果製作無糖發糕，讓供品兼具吉祥意義與健康價值。

林鈺庭營養師表示，健康版三牲保留拜拜象徵意義，更讓食物適合入口。第一牲以豬腰內肉瘦肉取代傳統三層肥肉，腰內肉脂肪含量低、蛋白質高，搭配五香豆干與冬瓜做成改良版東坡肉，保有柔嫩口感又不油膩，拜完就能直接上桌成為家常菜。

第二牲的全雞，用蔥、薑、八角、甘草去腥提香，利用滾水悶煮讓雞肉滑嫩，搭配天然香料與蔬果製作的清爽莎莎醬取代胡椒鹽，讓雞肉軟嫩爽口。第三牲設計為無刺高蛋白鱸魚麵疙瘩，利用鱸魚細緻的魚肉製成好入口、無魚刺的形式，兼顧優質蛋白質攝取與進食安全。

發糕象徵「發財、步步高升」，林鈺庭營養師建議民眾可嘗試自製無糖發糕，完全不添加精緻糖與麵粉，利用當季水果的天然甜味搭配吉利丁粉打發製成。這樣的發糕熱量低、糖負擔小，也保留水果中的天然營養素，拜拜後當成點心或飯後甜品輕盈無負擔。

飯後零食部分，林鈺庭營養師推薦自製「五行爆米花」。烹調油脂選用富含高單元不飽和脂肪酸的芥花油取代奶油，調味與配色運用抹茶、咖哩、可可與紅麴等天然食材，呼應五行概念，色彩繽紛也避免人工色素與過多鈉含量。

林鈺庭營養師強調，健康過年不是少吃而是吃得對，透過食材選擇與烹調方式的調整，供品能真正被家人分享，過年團圓不在於吃得多而在於一起吃得好。

