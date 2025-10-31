三山國王回駕舊址賜福！ 佛美神仙故事館贈桌裙
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺廣興宮將於11月9日舉行三山國王繞境活動，神轎行經西螺鎮主要街區，沿途香煙裊裊、鑼鼓喧天，預料吸引大批信眾夾道迎駕。繞境隊伍預定於西螺警分局前短暫休憩並設置神明桌裙，作為供奉牲禮、駐駕賜福的重要場域，象徵神恩庇佑、福澤廣被。
為迎接三山國王遶境駐駕，佛美神仙故事館董事長林國珍今（31）日上午特地前往西螺警分局，親手致贈精緻神明桌裙一幅。林國珍表示，桌裙為迎神敬祀的重要象徵，期盼透過這份心意，為地方帶來祥和與平安，也感謝警方在宗教活動期間協助維持秩序，讓繞境活動更加圓滿順利。他強調：「神明護佑人民，人民敬神感恩，這就是信仰最溫暖的循環。」
西螺警分局指出，每年神明繞境活動皆為地方盛事，警方除全力維護交通與安全外，也與信眾一同祈求社會安寧。今年廣興宮三山國王繞境駐駕分局前，更獲佛美神仙故事館致贈桌裙，象徵警民齊心，共同恭迎神明賜福。警方表示，宗教活動能凝聚社區力量，這份警民合力迎神的畫面，展現信仰與服務相輔並行的精神。
一組組長林順德進一步指出，現今西螺警分局所在位置，正是早期三山國王廟原址。據地方耆老口述，昔日多戶廣東籍居民定居於此，思念故鄉神祇，遂醵金建一小祠崇祀三山國王。後因聚落發展與信眾增多，遷建為現今的西螺廣興宮。如今王爺回駕舊地駐福，不僅是歷史的再現，更是信仰延續的見證，意義深遠。
地方仕紳表示，信仰是文化的根、社會的魂，宗教活動不僅安定人心，更傳遞善意與祝福。隨著三山國王繞境日近，鎮內家戶張燈結綵、街頭鑼鼓喧天，洋溢著敬神喜悅的氛圍。民眾紛紛表示，三山國王與大甲媽祖遶境恰巧同臨西螺，是「雙神共護」的祥瑞之兆。大家虔誠祈願王爺庇佑雲林風調雨順、百業興旺，讓這份歷久彌新的信仰力量，持續凝聚人心、護佑地方永安。
